https://crimea.ria.ru/20250312/pedofil-iz-simferopolya-poluchil-12-let-za-nasilie-nad-padcheritsey-1144870476.html

Педофил из Симферополя получил 12 лет за насилие над падчерицей

Педофил из Симферополя получил 12 лет за насилие над падчерицей - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Педофил из Симферополя получил 12 лет за насилие над падчерицей

42-летний житель Симферополя приговорен к 12 годам колонии за половые преступления против несовершеннолетней падчерицы, сообщает в среду пресс-служба Следкома... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T16:21

2025-03-12T16:21

2025-03-12T16:21

симферополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

происшествия

педофил

суд

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. 42-летний житель Симферополя приговорен к 12 годам колонии за половые преступления против несовершеннолетней падчерицы, сообщает в среду пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным следствия, мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении падчерицы с января 2023 по сентябрь 2024 года, когда дома не было матери девочки. Злоумышленник в том числе снимал свои действия на мобильный телефон и демонстрировал ребенку фильмы непристойного содержания.Следователи собрали доказательства, проведены все необходимые экспертизы. Суд приговорил фигуранта к 12 годам колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключенияВ Севастополе педофила-рецидивиста приговорили к 12 годам колонииВ Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерью

симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, педофил, суд, приговор