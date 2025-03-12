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Педофил из Симферополя получил 12 лет за насилие над падчерицей - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Педофил из Симферополя получил 12 лет за насилие над падчерицей
Педофил из Симферополя получил 12 лет за насилие над падчерицей - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Педофил из Симферополя получил 12 лет за насилие над падчерицей
42-летний житель Симферополя приговорен к 12 годам колонии за половые преступления против несовершеннолетней падчерицы, сообщает в среду пресс-служба Следкома... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T16:21
2025-03-12T16:21
симферополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
педофил
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. 42-летний житель Симферополя приговорен к 12 годам колонии за половые преступления против несовершеннолетней падчерицы, сообщает в среду пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным следствия, мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении падчерицы с января 2023 по сентябрь 2024 года, когда дома не было матери девочки. Злоумышленник в том числе снимал свои действия на мобильный телефон и демонстрировал ребенку фильмы непристойного содержания.Следователи собрали доказательства, проведены все необходимые экспертизы. Суд приговорил фигуранта к 12 годам колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте 63-летнего педофила-иностранца приговорили к 12 годам заключенияВ Севастополе педофила-рецидивиста приговорили к 12 годам колонииВ Крыму вынесли приговор педофилу за насилие над маленькой дочерью
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РИА Новости Крым
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симферополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, педофил, суд, приговор
Педофил из Симферополя получил 12 лет за насилие над падчерицей

Симферополец получил 12 лет за половые преступления против падчерицы – Следком

16:21 12.03.2025
 
© Fotolia / Photographee.euМужчина возле детской комнаты. Архив
Мужчина возле детской комнаты. Архив
© Fotolia / Photographee.eu
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. 42-летний житель Симферополя приговорен к 12 годам колонии за половые преступления против несовершеннолетней падчерицы, сообщает в среду пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, мужчина совершал преступления сексуального характера в отношении падчерицы с января 2023 по сентябрь 2024 года, когда дома не было матери девочки. Злоумышленник в том числе снимал свои действия на мобильный телефон и демонстрировал ребенку фильмы непристойного содержания.

"Отчим угрожал потерпевшей расправой, если она кому-то расскажет о совершаемых в отношении нее фактах", – выяснили правоохранители.

Следователи собрали доказательства, проведены все необходимые экспертизы. Суд приговорил фигуранта к 12 годам колонии строгого режима.
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СимферопольСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиПроисшествияПедофилСудПриговор
 
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