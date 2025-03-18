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В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 18.03.2025

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

В Севастополе во вторник закрыли рейд. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T16:40

2025-03-18T16:40

2025-03-18T16:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник закрыли рейд. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан и гостей города организовали работу компенсационных автобусов. О причинах закрытия рейда не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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