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Аксенов поблагодарил главу ЦИК за помощь в организации референдума - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Аксенов поблагодарил главу ЦИК за помощь в организации референдума
Аксенов поблагодарил главу ЦИК за помощь в организации референдума - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Аксенов поблагодарил главу ЦИК за помощь в организации референдума
В Крым с визитом прибыла председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Она встретилась с главой республики Сергеем... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T17:04
2025-03-18T17:04
крым
центральная избирательная комиссия россии (цик)
сергей аксенов
элла памфилова
референдум
крымская весна
новости крыма
общество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крым с визитом прибыла председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Она встретилась с главой республики Сергеем Аксеновым.Руководитель региона выразил благодарность за многолетнее содействие в вопросах обеспечения конституционных избирательных прав граждан.В ходе встречи с Памфилова также обсуждались совместные шаги по дальнейшей поддержке и развитию избирательной системы в регионе, взаимодействие органов исполнительной власти и избирательных комиссий республики.В понедельник, 17 марта, Элла Памфилова посетила Севастополь и встретилась с губернатором Михаилом Развожаевым, а также поздравила работников местного избиркома.Также на встрече с работниками севастопольского ЦИК обсудили возможность дополнить традиционную систему голосования внедрением цифрового списка избирателей, что существенно упростит работу организаторов выборов в Севастополе, а также оснастит избирательные участки терминалами для электронного голосования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вся Россия поздравляет Крым и Севастополь с возвращением в родную гаваньРеферендум в Крыму 16 марта 2014 года - справкаДень воссоединения с Россией празднуют в Севастополе
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крым, центральная избирательная комиссия россии (цик), сергей аксенов, элла памфилова, референдум, крымская весна, новости крыма, общество, политика
Аксенов поблагодарил главу ЦИК за помощь в организации референдума

Аксенов поблагодарил главу ЦИК Памфилову за помощь в организации референдума в 2014 году

17:04 18.03.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава ЦИК России Элла Памфилова и глава Крыма Сергей Аксенов
Глава ЦИК России Элла Памфилова и глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крым с визитом прибыла председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Она встретилась с главой республики Сергеем Аксеновым.
Руководитель региона выразил благодарность за многолетнее содействие в вопросах обеспечения конституционных избирательных прав граждан.

"Особая благодарность за помощь в проведении Общекрымского референдума 2014 года – важнейшего события новейшей истории Крыма и России", - написал Аксенов в своем официальном Telegram-канале.

В ходе встречи с Памфилова также обсуждались совместные шаги по дальнейшей поддержке и развитию избирательной системы в регионе, взаимодействие органов исполнительной власти и избирательных комиссий республики.
В понедельник, 17 марта, Элла Памфилова посетила Севастополь и встретилась с губернатором Михаилом Развожаевым, а также поздравила работников местного избиркома.
Также на встрече с работниками севастопольского ЦИК обсудили возможность дополнить традиционную систему голосования внедрением цифрового списка избирателей, что существенно упростит работу организаторов выборов в Севастополе, а также оснастит избирательные участки терминалами для электронного голосования.
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КрымЦентральная избирательная комиссия России (ЦИК)Сергей АксеновЭлла ПамфиловаРеферендумКрымская веснаНовости КрымаОбществоПолитика
 
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