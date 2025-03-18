https://crimea.ria.ru/20250318/aksenov-poblagodaril-glavu-tsik-za-pomosch-v-organizatsii-referenduma-1145022078.html

Аксенов поблагодарил главу ЦИК за помощь в организации референдума

Аксенов поблагодарил главу ЦИК за помощь в организации референдума - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Аксенов поблагодарил главу ЦИК за помощь в организации референдума

В Крым с визитом прибыла председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Она встретилась с главой республики Сергеем... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T17:04

2025-03-18T17:04

2025-03-18T17:04

крым

центральная избирательная комиссия россии (цик)

сергей аксенов

элла памфилова

референдум

крымская весна

новости крыма

общество

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крым с визитом прибыла председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Она встретилась с главой республики Сергеем Аксеновым.Руководитель региона выразил благодарность за многолетнее содействие в вопросах обеспечения конституционных избирательных прав граждан.В ходе встречи с Памфилова также обсуждались совместные шаги по дальнейшей поддержке и развитию избирательной системы в регионе, взаимодействие органов исполнительной власти и избирательных комиссий республики.В понедельник, 17 марта, Элла Памфилова посетила Севастополь и встретилась с губернатором Михаилом Развожаевым, а также поздравила работников местного избиркома.Также на встрече с работниками севастопольского ЦИК обсудили возможность дополнить традиционную систему голосования внедрением цифрового списка избирателей, что существенно упростит работу организаторов выборов в Севастополе, а также оснастит избирательные участки терминалами для электронного голосования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вся Россия поздравляет Крым и Севастополь с возвращением в родную гаваньРеферендум в Крыму 16 марта 2014 года - справкаДень воссоединения с Россией празднуют в Севастополе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, центральная избирательная комиссия россии (цик), сергей аксенов, элла памфилова, референдум, крымская весна, новости крыма, общество, политика