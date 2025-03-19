https://crimea.ria.ru/20250319/neskolko-naselennykh-punktov-obestocheny-pod-yaltoy-i-v-starom-krymu-1145054009.html
Несколько населенных пунктов обесточены под Ялтой и в Старом Крыму
Несколько населенных пунктов обесточены под Ялтой и в Старом Крыму - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Несколько населенных пунктов обесточены под Ялтой и в Старом Крыму
В Большой Ялте – в Массандре и Отрадном, а также в Старом Крыму и селах Кринички и Приветное Кировского района обесточены несколько населенных пунктов. Об этом... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T15:10
2025-03-19T15:10
2025-03-19T15:10
ялта
массандра
большая ялта
новости крыма
кировский район крыма
старый крым
гуп рк "крымэнерго"
электроэнергия
электричество
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_67:0:1212:644_1920x0_80_0_0_5f9bd763f0cfab7a9c4ce4ea832156fe.jpg
CИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Большой Ялте – в Массандре и Отрадном, а также в Старом Крыму и селах Кринички и Приветное Кировского района обесточены несколько населенных пунктов. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, сообщили в компании.Ранее три поселка Симферопольского района – Грэсовский, Аграрное и Молодежное – остались без электроснабжения из-за аварии на сетях.Также авария обесточила часть Симферополя. Как сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, без света остались более 6,5 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
массандра
большая ялта
кировский район крыма
старый крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_338:5:1210:659_1920x0_80_0_0_f6b3263cf2ea6727974b56fdb449b77e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, массандра, большая ялта, новости крыма, кировский район крыма, старый крым, гуп рк "крымэнерго", электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии
Несколько населенных пунктов обесточены под Ялтой и в Старом Крыму
Под Ялтой и в Старом Крыму обесточены несколько населенных пунктов