https://crimea.ria.ru/20250319/neskolko-naselennykh-punktov-obestocheny-pod-yaltoy-i-v-starom-krymu-1145054009.html

Несколько населенных пунктов обесточены под Ялтой и в Старом Крыму

Несколько населенных пунктов обесточены под Ялтой и в Старом Крыму - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Несколько населенных пунктов обесточены под Ялтой и в Старом Крыму

В Большой Ялте – в Массандре и Отрадном, а также в Старом Крыму и селах Кринички и Приветное Кировского района обесточены несколько населенных пунктов. Об этом... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T15:10

2025-03-19T15:10

2025-03-19T15:10

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массандра

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CИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Большой Ялте – в Массандре и Отрадном, а также в Старом Крыму и селах Кринички и Приветное Кировского района обесточены несколько населенных пунктов. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, сообщили в компании.Ранее три поселка Симферопольского района – Грэсовский, Аграрное и Молодежное – остались без электроснабжения из-за аварии на сетях.Также авария обесточила часть Симферополя. Как сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, без света остались более 6,5 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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