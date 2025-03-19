Рейтинг@Mail.ru
Несколько населенных пунктов обесточены под Ялтой и в Старом Крыму - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250319/neskolko-naselennykh-punktov-obestocheny-pod-yaltoy-i-v-starom-krymu-1145054009.html
Несколько населенных пунктов обесточены под Ялтой и в Старом Крыму
Несколько населенных пунктов обесточены под Ялтой и в Старом Крыму - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Несколько населенных пунктов обесточены под Ялтой и в Старом Крыму
В Большой Ялте – в Массандре и Отрадном, а также в Старом Крыму и селах Кринички и Приветное Кировского района обесточены несколько населенных пунктов. Об этом... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T15:10
2025-03-19T15:10
ялта
массандра
большая ялта
новости крыма
кировский район крыма
старый крым
гуп рк "крымэнерго"
электроэнергия
электричество
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_67:0:1212:644_1920x0_80_0_0_5f9bd763f0cfab7a9c4ce4ea832156fe.jpg
CИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Большой Ялте – в Массандре и Отрадном, а также в Старом Крыму и селах Кринички и Приветное Кировского района обесточены несколько населенных пунктов. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, сообщили в компании.Ранее три поселка Симферопольского района – Грэсовский, Аграрное и Молодежное – остались без электроснабжения из-за аварии на сетях.Также авария обесточила часть Симферополя. Как сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, без света остались более 6,5 тысяч человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
массандра
большая ялта
кировский район крыма
старый крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_338:5:1210:659_1920x0_80_0_0_f6b3263cf2ea6727974b56fdb449b77e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, массандра, большая ялта, новости крыма, кировский район крыма, старый крым, гуп рк "крымэнерго", электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии
Несколько населенных пунктов обесточены под Ялтой и в Старом Крыму

Под Ялтой и в Старом Крыму обесточены несколько населенных пунктов

15:10 19.03.2025
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
Читать в
ДзенTelegram
CИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. В Большой Ялте – в Массандре и Отрадном, а также в Старом Крыму и селах Кринички и Приветное Кировского района обесточены несколько населенных пунктов. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа, сообщили в компании.
Ранее три поселка Симферопольского района – Грэсовский, Аграрное и Молодежное – остались без электроснабжения из-за аварии на сетях.
Также авария обесточила часть Симферополя. Как сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, без света остались более 6,5 тысяч человек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЯлтаМассандраБольшая ЯлтаНовости КрымаКировский район КрымаСтарый КрымГУП РК "Крымэнерго"ЭлектроэнергияЭлектричествоОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01Отношения с Россией критично важны – в США заявили об ослаблении санкций
16:35Обмен пленными сегодня: 175 российских бойцов вернули домой с Украины
16:24Безопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашение
16:11Музей в Новом Херсонесе закрыли для обновления экспозиции
16:01Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФ
15:49В Балаклаве с 20 марта перекроют центральную улицу
15:37Признание Крыма и новых регионов: как договорятся Путин и Трамп
15:21В Советском районе простились с погибшим героем СВО
15:10Несколько населенных пунктов обесточены под Ялтой и в Старом Крыму
14:54Масштабный курортный кластер появится на западе Крыма
14:44Армия России завершает разгром противника в Курской области - Путин
14:42Подростка из Севастополя будут судить за убийство матери
14:39ЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин
14:31Путин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области
14:22Путин не обсуждал признание Крыма и новых регионов – Песков
14:20На полигоне в районе мыса Опук в Крыму проведут подрыв боеприпасов
14:10Новости СВО - потери противника превысили 1200 человек
14:01Зеленский назвал "красные линии" для Киева
13:51Кремль: удар ВСУ по энергетике РФ – саботаж соглашения Путина и Трампа
13:42Семь населенных пунктов обесточены под Джанкоем
Лента новостейМолния