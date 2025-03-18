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День воссоединения с Россией празднуют в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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День воссоединения с Россией празднуют в Севастополе
День воссоединения с Россией празднуют в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.03.2025
День воссоединения с Россией празднуют в Севастополе
11 лет назад Севастополь и Крым вернулись в Россию благодаря смелости жителей полуострова и решению президента Владимира Путина. В ознаменование памятной даты в РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T10:56
2025-03-18T10:56
михаил развожаев
новости севастополя
крымская весна
севастополь
праздники и памятные даты
день воссоединения с россией
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. 11 лет назад Севастополь и Крым вернулись в Россию благодаря смелости жителей полуострова и решению президента Владимира Путина. В ознаменование памятной даты в Севастополе губернатор региона Мизаил развожаев вместе с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, командующим Черноморским флотом, адмиралом Сергеем Пинчуком, представителями силовых и федеральных ведомств, общественниками, депутатами Законодательного собрания и членами Правительства традиционно возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
https://crimea.ria.ru/20250318/11-let-krymskoy-vesne-kak-eto-bylo-1135646595.html
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, новости севастополя, крымская весна, севастополь, праздники и памятные даты, день воссоединения с россией, общество, россия
День воссоединения с Россией празднуют в Севастополе

Севастополь празднует День воссоединения с Россией

10:56 18.03.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевДень воссоединения с Россией в Севастополе
День воссоединения с Россией в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. 11 лет назад Севастополь и Крым вернулись в Россию благодаря смелости жителей полуострова и решению президента Владимира Путина. В ознаменование памятной даты в Севастополе губернатор региона Мизаил развожаев вместе с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, командующим Черноморским флотом, адмиралом Сергеем Пинчуком, представителями силовых и федеральных ведомств, общественниками, депутатами Законодательного собрания и членами Правительства традиционно возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
© Telegram Михаил РазвожаевДень воссоединения с Россией в Севастополе
День воссоединения с Россией в Севастополе
1 из 3
День воссоединения с Россией в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевДень воссоединения с Россией в Севастополе
День воссоединения с Россией в Севастополе
2 из 3
День воссоединения с Россией в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевМемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
3 из 3
Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 3
День воссоединения с Россией в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 3
День воссоединения с Россией в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 3
Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
© Telegram Михаил Развожаев
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Михаил РазвожаевНовости СевастополяКрымская веснаСевастопольПраздники и памятные датыДень Воссоединения с РоссиейОбществоРоссия
 
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