https://crimea.ria.ru/20250318/den-vossoedineniya-s-rossiey-prazdnuyut-v-sevastopole-1145007963.html

День воссоединения с Россией празднуют в Севастополе

День воссоединения с Россией празднуют в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.03.2025

День воссоединения с Россией празднуют в Севастополе

11 лет назад Севастополь и Крым вернулись в Россию благодаря смелости жителей полуострова и решению президента Владимира Путина. В ознаменование памятной даты в РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T10:56

2025-03-18T10:56

2025-03-18T10:56

михаил развожаев

новости севастополя

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общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. 11 лет назад Севастополь и Крым вернулись в Россию благодаря смелости жителей полуострова и решению президента Владимира Путина. В ознаменование памятной даты в Севастополе губернатор региона Мизаил развожаев вместе с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, командующим Черноморским флотом, адмиралом Сергеем Пинчуком, представителями силовых и федеральных ведомств, общественниками, депутатами Законодательного собрания и членами Правительства традиционно возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

https://crimea.ria.ru/20250318/11-let-krymskoy-vesne-kak-eto-bylo-1135646595.html

севастополь

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости севастополя, крымская весна, севастополь, праздники и памятные даты, день воссоединения с россией, общество, россия