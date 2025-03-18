День воссоединения с Россией празднуют в Севастополе
Севастополь празднует День воссоединения с Россией
© Telegram Михаил РазвожаевДень воссоединения с Россией в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. 11 лет назад Севастополь и Крым вернулись в Россию благодаря смелости жителей полуострова и решению президента Владимира Путина. В ознаменование памятной даты в Севастополе губернатор региона Мизаил развожаев вместе с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, командующим Черноморским флотом, адмиралом Сергеем Пинчуком, представителями силовых и федеральных ведомств, общественниками, депутатами Законодательного собрания и членами Правительства традиционно возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
© Telegram Михаил РазвожаевДень воссоединения с Россией в Севастополе
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День воссоединения с Россией в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевДень воссоединения с Россией в Севастополе
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День воссоединения с Россией в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевМемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
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Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
© Telegram Михаил Развожаев
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День воссоединения с Россией в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 3
День воссоединения с Россией в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 3
Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
© Telegram Михаил Развожаев