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Путин назвал главный принцип возвращения западных компаний в Россию - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Путин назвал главный принцип возвращения западных компаний в Россию
Путин назвал главный принцип возвращения западных компаний в Россию - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Путин назвал главный принцип возвращения западных компаний в Россию
Привилегий и преференций для возвращающихся в Россию иностранных компаний не будет, интересы российских предприятий и их сотрудников для государства всегда... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T16:33
2025-03-18T16:33
владимир путин (политик)
россия
экономика
бизнес
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Привилегий и преференций для возвращающихся в Россию иностранных компаний не будет, интересы российских предприятий и их сотрудников для государства всегда будут в приоритете. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей.Как отметил глава государства, некоторые ушедшие с российского рынка ранее иностранные компании собираются вернуться. Но российские компании, которые оказались на их месте, находятся на разных стадиях инвестиционного цикла: кто-то уже произвел вложения, наладил производство, а кто-то находится в начале проектов и разворачивает стройку, несмотря на высокую ключевую ставку.Путин также указал, что среди иностранных компаний, которые ушли из России под политическим давлением так называемых элит своих стран, есть те, которые сохранили персонал, технологии и передали управление российскому менеджменту. По сути, они продолжили работать на нашем рынке, но под другим брендом."Понимаем, что такие инвесторы многим рисковали, но они сделали самостоятельный и ответственный выбор, и мы с уважением будем относиться к этим партнерам", - отметил президент.Но были и другие компании, которые продали свой российский сегмент либо начали саботировать деятельность и тем самым поставили в уязвимое положение целые коллективы, своих российских клиентов, поставщиков, подрядчиков, напомнил глава государства.Он добавил, что Россия остается открытой страной: кто хочет - пусть возвращается, но эти компании должны будут работать в рамках российского правового поля.Президент также поручил правительству разработать процедуру согласования возвращения иностранных компаний в РФ с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, экономика, бизнес, новости, политика
Путин назвал главный принцип возвращения западных компаний в Россию

Привилегий и преференций для возвращающихся в Россию западных компаний не будет - Путин

16:33 18.03.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Привилегий и преференций для возвращающихся в Россию иностранных компаний не будет, интересы российских предприятий и их сотрудников для государства всегда будут в приоритете. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей.
Как отметил глава государства, некоторые ушедшие с российского рынка ранее иностранные компании собираются вернуться. Но российские компании, которые оказались на их месте, находятся на разных стадиях инвестиционного цикла: кто-то уже произвел вложения, наладил производство, а кто-то находится в начале проектов и разворачивает стройку, несмотря на высокую ключевую ставку.
"Конечно, мы не имеем права подорвать эти планы, свести к нулю вложенные силы и средства. Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас будут всегда в приоритете. Именно с этих позиций будем рассматривать вопрос о возвращении на наш рынок зарубежного бизнеса", - сказал российский лидер.
Путин также указал, что среди иностранных компаний, которые ушли из России под политическим давлением так называемых элит своих стран, есть те, которые сохранили персонал, технологии и передали управление российскому менеджменту. По сути, они продолжили работать на нашем рынке, но под другим брендом.
"Понимаем, что такие инвесторы многим рисковали, но они сделали самостоятельный и ответственный выбор, и мы с уважением будем относиться к этим партнерам", - отметил президент.
Но были и другие компании, которые продали свой российский сегмент либо начали саботировать деятельность и тем самым поставили в уязвимое положение целые коллективы, своих российских клиентов, поставщиков, подрядчиков, напомнил глава государства.
"Мы никого не выгоняли, кто ушел с нашего рынка, тот сам принял такое решение под давлением элит своих стран или без давления – это уже неважно. В любом случае речь идет об опытных бизнесменах, которые просчитывали риски и понимали последствия своих действий. Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как говорят у нас в народе, поезд ушел. Привилегий и преференций для возвращающихся не будет", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что Россия остается открытой страной: кто хочет - пусть возвращается, но эти компании должны будут работать в рамках российского правового поля.
Президент также поручил правительству разработать процедуру согласования возвращения иностранных компаний в РФ с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в нашей стране.
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