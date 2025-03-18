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Крымский мост: ситуация к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост: ситуация к вечеру вторника
Крымский мост: ситуация к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Крымский мост: ситуация к вечеру вторника
В пробке перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани к вечеру вторника стоят 172 машины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T18:09
2025-03-18T18:09
ситуация на дорогах крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В пробке перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани к вечеру вторника стоят 172 машины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очередь у Крымского моста начала скапливаться во вторник с 15:00. Тогда въезда в Крым ожидали 47 автомобилей. Спустя час в пробке стояли уже 115 автомобилей.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма
Крымский мост: ситуация к вечеру вторника

У Крымского моста со стороны Тамани проезда ждут 172 машины

18:09 18.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В пробке перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани к вечеру вторника стоят 172 машины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 172 транспортных средства", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Очередь у Крымского моста начала скапливаться во вторник с 15:00. Тогда въезда в Крым ожидали 47 автомобилей. Спустя час в пробке стояли уже 115 автомобилей.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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