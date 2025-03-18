https://crimea.ria.ru/20250318/krymskiy-most-situatsiya-k-vecheru-vtornika-1145023205.html

Крымский мост: ситуация к вечеру вторника

Крымский мост: ситуация к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Крымский мост: ситуация к вечеру вторника

В пробке перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани к вечеру вторника стоят 172 машины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T18:09

2025-03-18T18:09

2025-03-18T18:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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тамань

краснодарский край

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В пробке перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани к вечеру вторника стоят 172 машины. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Очередь у Крымского моста начала скапливаться во вторник с 15:00. Тогда въезда в Крым ожидали 47 автомобилей. Спустя час в пробке стояли уже 115 автомобилей.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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