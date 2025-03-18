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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 18.03.2025
У Крымского моста начала расти очередь
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T15:05
2025-03-18T15:05
2025-03-18T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста со стороны Тамани выросла очередь