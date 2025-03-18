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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 18.03.2025
У Крымского моста начала расти очередь
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T15:05
2025-03-18T15:05
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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логистика
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма
У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста со стороны Тамани выросла очередь

15:05 18.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала скапливаться очередь со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 47 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом выезд из Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
С января на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики – специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовостиНовости Крыма
 
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