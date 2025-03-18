https://crimea.ria.ru/20250318/volki-mchatsya-po-krymu-motoprobeg-v-chest-russkoy-vesny-1145012430.html

"Волки" мчатся по Крыму: мотопробег в честь Русской весны

"Волки" мчатся по Крыму: мотопробег в честь Русской весны - РИА Новости Крым, 18.03.2025

"Волки" мчатся по Крыму: мотопробег в честь Русской весны

Несмотря на похолодание и совсем не весенний дождь в Крыму состоялся ставший уже традиционным мотопробег мотоклуба "Ночные волки", приуроченный к Дню... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T12:14

2025-03-18T12:14

2025-03-18T12:17

фотоленты

севастополь

крым

крымская весна

александр (хирург) залдастанов

праздники и памятные даты

"ночные волки"

день воссоединения с россией

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Несмотря на похолодание и совсем не весенний дождь в Крыму состоялся ставший уже традиционным мотопробег мотоклуба "Ночные волки", приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией. Десятки байкеров и их верных стальных коней отправились по маршруту Симферополь-Севастополь, чтобы завершить свой путь около точки сборки всех мотолюбителей России - на горе Гасфорта. Там состоятся праздничные мероприятия в честь Крымской или, как ее называют севастопольцы, Русской весны.

https://crimea.ria.ru/20250318/11-let-krymskoy-vesne-kak-eto-bylo-1135646595.html

севастополь

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, крымская весна, александр (хирург) залдастанов, праздники и памятные даты, "ночные волки", день воссоединения с россией