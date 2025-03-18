"Волки" мчатся по Крыму: мотопробег в честь Русской весны

Мотопробег в мотопробег в честь Крымской весны стал праздничной традицией
Автомотопробег, организованный мотоклубом "Ночные волки" стал уже праздничной традицией для полуострова
Автомотопробег, организованный мотоклубом "Ночные волки" стал уже праздничной традицией для полуострова
Каждый год из Симферополя в Севастополь мчатся "всадники" на стальных конях.
Каждый год из Симферополя в Севастополь мчатся "всадники" на стальных конях.
И каждый год происходит встреча товарищей-байкеров именно на этом уже символичном автопробеге. На этот раз некоторые из них приехали прямо с фронтов - с линии боевого соприкосновения.
И каждый год происходит встреча товарищей-байкеров именно на этом уже символичном автопробеге. На этот раз некоторые из них приехали прямо с фронтов - с линии боевого соприкосновения.
Рядом с мотоциклами - ретороавтомобили. Они тоже - пусть и не так резво - поедут на Гасфорту.
Рядом с мотоциклами - ретороавтомобили. Они тоже - пусть и не так резво - поедут на Гасфорту.
На площади Ленина в Симферополе мотоклуб решил напомнить крымчанам, как проходил референдум 16 марта 2014 года
На площади Ленина в Симферополе мотоклуб решил напомнить крымчанам, как проходил референдум 16 марта 2014 года
Флаги Крыма, России и Севастополя - атрибут праздника, ставшего точкой сборки для всей России.
Флаги Крыма, России и Севастополя - атрибут праздника, ставшего точкой сборки для всей России.
Мотопробег стартует с площади Ленина в Симферополе...
Мотопробег стартует с площади Ленина в Симферополе...
... и закончится праздником на горе Гасфорта под Севастополем.
... и закончится праздником на горе Гасфорта под Севастополем.
Автомотопробег, организованный мотоклубом "Ночные волки" стал уже праздничной традицией для полуострова
Каждый год из Симферополя в Севастополь мчатся "всадники" на стальных конях.
И каждый год происходит встреча товарищей-байкеров именно на этом уже символичном автопробеге. На этот раз некоторые из них приехали прямо с фронтов - с линии боевого соприкосновения.
Рядом с мотоциклами - ретороавтомобили. Они тоже - пусть и не так резво - поедут на Гасфорту.
На площади Ленина в Симферополе мотоклуб решил напомнить крымчанам, как проходил референдум 16 марта 2014 года
Флаги Крыма, России и Севастополя - атрибут праздника, ставшего точкой сборки для всей России.
Мотопробег стартует с площади Ленина в Симферополе...
... и закончится праздником на горе Гасфорта под Севастополем.