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"Волки" мчатся по Крыму: мотопробег в честь Русской весны - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20250318/volki-mchatsya-po-krymu-motoprobeg-v-chest-russkoy-vesny-1145012430.html
"Волки" мчатся по Крыму: мотопробег в честь Русской весны
"Волки" мчатся по Крыму: мотопробег в честь Русской весны - РИА Новости Крым, 18.03.2025
"Волки" мчатся по Крыму: мотопробег в честь Русской весны
Несмотря на похолодание и совсем не весенний дождь в Крыму состоялся ставший уже традиционным мотопробег мотоклуба "Ночные волки", приуроченный к Дню... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T12:14
2025-03-18T12:17
фотоленты
севастополь
крым
крымская весна
александр (хирург) залдастанов
праздники и памятные даты
"ночные волки"
день воссоединения с россией
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Несмотря на похолодание и совсем не весенний дождь в Крыму состоялся ставший уже традиционным мотопробег мотоклуба "Ночные волки", приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией. Десятки байкеров и их верных стальных коней отправились по маршруту Симферополь-Севастополь, чтобы завершить свой путь около точки сборки всех мотолюбителей России - на горе Гасфорта. Там состоятся праздничные мероприятия в честь Крымской или, как ее называют севастопольцы, Русской весны.
https://crimea.ria.ru/20250318/11-let-krymskoy-vesne-kak-eto-bylo-1135646595.html
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севастополь, крым, крымская весна, александр (хирург) залдастанов, праздники и памятные даты, "ночные волки", день воссоединения с россией
"Волки" мчатся по Крыму: мотопробег в честь Русской весны

Мотопробег в мотопробег в честь Крымской весны стал праздничной традицией

12:14 18.03.2025 (обновлено: 12:17 18.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомотопробег мотоклуба "Ночные волки" в честь воссоединения Крыма с Россией из Симферополя в Севастополь
Автомотопробег мотоклуба Ночные волки в честь воссоединения Крыма с Россией из Симферополя в Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Несмотря на похолодание и совсем не весенний дождь в Крыму состоялся ставший уже традиционным мотопробег мотоклуба "Ночные волки", приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией.
Десятки байкеров и их верных стальных коней отправились по маршруту Симферополь-Севастополь, чтобы завершить свой путь около точки сборки всех мотолюбителей России - на горе Гасфорта. Там состоятся праздничные мероприятия в честь Крымской или, как ее называют севастопольцы, Русской весны.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Автомотопробег, организованный мотоклубом "Ночные волки" стал уже праздничной традицией для полуострова

Автомотопробег мотоклуба Ночные волки в честь воссоединения Крыма с Россией из Симферополя в Севастополь
1 из 8

Автомотопробег, организованный мотоклубом "Ночные волки" стал уже праздничной традицией для полуострова

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Каждый год из Симферополя в Севастополь мчатся "всадники" на стальных конях.

Автомотопробег мотоклуба Ночные волки в честь воссоединения Крыма с Россией из Симферополя в Севастополь
2 из 8

Каждый год из Симферополя в Севастополь мчатся "всадники" на стальных конях.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

И каждый год происходит встреча товарищей-байкеров именно на этом уже символичном автопробеге. На этот раз некоторые из них приехали прямо с фронтов - с линии боевого соприкосновения.

Автомотопробег мотоклуба Ночные волки в честь воссоединения Крыма с Россией из Симферополя в Севастополь
3 из 8

И каждый год происходит встреча товарищей-байкеров именно на этом уже символичном автопробеге. На этот раз некоторые из них приехали прямо с фронтов - с линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Рядом с мотоциклами - ретороавтомобили. Они тоже - пусть и не так резво - поедут на Гасфорту.

Автомотопробег мотоклуба Ночные волки в честь воссоединения Крыма с Россией из Симферополя в Севастополь
4 из 8

Рядом с мотоциклами - ретороавтомобили. Они тоже - пусть и не так резво - поедут на Гасфорту.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На площади Ленина в Симферополе мотоклуб решил напомнить крымчанам, как проходил референдум 16 марта 2014 года

Автомотопробег мотоклуба Ночные волки в честь воссоединения Крыма с Россией из Симферополя в Севастополь
5 из 8

На площади Ленина в Симферополе мотоклуб решил напомнить крымчанам, как проходил референдум 16 марта 2014 года

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Флаги Крыма, России и Севастополя - атрибут праздника, ставшего точкой сборки для всей России.

Автомотопробег мотоклуба Ночные волки в честь воссоединения Крыма с Россией из Симферополя в Севастополь
6 из 8

Флаги Крыма, России и Севастополя - атрибут праздника, ставшего точкой сборки для всей России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Мотопробег стартует с площади Ленина в Симферополе...

Автомотопробег мотоклуба Ночные волки в честь воссоединения Крыма с Россией из Симферополя в Севастополь
7 из 8

Мотопробег стартует с площади Ленина в Симферополе...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

... и закончится праздником на горе Гасфорта под Севастополем.

Автомотопробег мотоклуба Ночные волки в честь воссоединения Крыма с Россией из Симферополя в Севастополь
8 из 8

... и закончится праздником на горе Гасфорта под Севастополем.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 8

Автомотопробег, организованный мотоклубом "Ночные волки" стал уже праздничной традицией для полуострова

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 8

Каждый год из Симферополя в Севастополь мчатся "всадники" на стальных конях.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 8

И каждый год происходит встреча товарищей-байкеров именно на этом уже символичном автопробеге. На этот раз некоторые из них приехали прямо с фронтов - с линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 8

Рядом с мотоциклами - ретороавтомобили. Они тоже - пусть и не так резво - поедут на Гасфорту.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8

На площади Ленина в Симферополе мотоклуб решил напомнить крымчанам, как проходил референдум 16 марта 2014 года

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 8

Флаги Крыма, России и Севастополя - атрибут праздника, ставшего точкой сборки для всей России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 8

Мотопробег стартует с площади Ленина в Симферополе...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 8

... и закончится праздником на горе Гасфорта под Севастополем.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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