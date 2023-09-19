https://crimea.ria.ru/20230919/bez-litsenzii-i-po-uvedomleniyu-kak-rabotayut-bolnitsy-v-novykh-subektakh-rf-1131495028.html

Без лицензии и по уведомлению: как работают больницы в новых субъектах РФ

Без лицензии и по уведомлению: как работают больницы в новых субъектах РФ - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Без лицензии и по уведомлению: как работают больницы в новых субъектах РФ

Прием уведомлений на осуществление медицинской деятельности в новых российских субъектах начнется с 1 марта 2024 года. Об этом на пресс-конференции РИА Новости... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T16:58

2023-09-19T16:58

2023-09-19T16:58

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

здравоохранение в россии

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виктор щербак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. Прием уведомлений на осуществление медицинской деятельности в новых российских субъектах начнется с 1 марта 2024 года. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал начальник отдела контроля организации медицинской помощи населению Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Виктор Щербак.Щербак напомнил, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации в Крыму и Севастополе могут работать без лицензий до 1 июля 2025 года. Это же касается и больниц на территории новых российских субъектов.Также Щербак добавил, что сегодня в Крыму действует два порядка осуществления медицинской деятельности: уведомительный и на основании лицензии.Ранее заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский сообщил, что жители новых российских субъектов, которые по тем или иным причинам еще не оформили полисы ОМС, получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовКлятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицинаСколько жителей новых регионов получили полисы ОМС

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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