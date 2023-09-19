Без лицензии и по уведомлению: как работают больницы в новых субъектах РФ
Прием уведомлений на осуществление меддеятельности в новых субъектах РФ начнется с 1 марта
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническая районная больница
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. Прием уведомлений на осуществление медицинской деятельности в новых российских субъектах начнется с 1 марта 2024 года. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал начальник отдела контроля организации медицинской помощи населению Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Виктор Щербак.
"У медицинских учреждений на новых территориях РФ, в соответствии с постановлением правительства, также предусмотрен уведомительный характер осуществления медицинской деятельности – прием уведомлений начнется с 1 марта 2024 года", - рассказал он.
Щербак напомнил, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации в Крыму и Севастополе могут работать без лицензий до 1 июля 2025 года. Это же касается и больниц на территории новых российских субъектов.
"В течение этого периода (двух лет – ред.) медицинские учреждения должны пройти процедуру лицензирования, как и на всей территории РФ", – уточнил он.
Также Щербак добавил, что сегодня в Крыму действует два порядка осуществления медицинской деятельности: уведомительный и на основании лицензии.
"Организация должна подтвердить, что она выполнит минимальные требования и направить уведомление об осуществлении медицинской деятельности в территориальный орган", – объяснил он.
Ранее заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский сообщил, что жители новых российских субъектов, которые по тем или иным причинам еще не оформили полисы ОМС, получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
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