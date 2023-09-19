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Без лицензии и по уведомлению: как работают больницы в новых субъектах РФ - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Без лицензии и по уведомлению: как работают больницы в новых субъектах РФ
Без лицензии и по уведомлению: как работают больницы в новых субъектах РФ - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Без лицензии и по уведомлению: как работают больницы в новых субъектах РФ
Прием уведомлений на осуществление медицинской деятельности в новых российских субъектах начнется с 1 марта 2024 года. Об этом на пресс-конференции РИА Новости... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T16:58
2023-09-19T16:58
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
здравоохранение в россии
здоровье
россия
росздравнадзор
виктор щербак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. Прием уведомлений на осуществление медицинской деятельности в новых российских субъектах начнется с 1 марта 2024 года. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал начальник отдела контроля организации медицинской помощи населению Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Виктор Щербак.Щербак напомнил, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации в Крыму и Севастополе могут работать без лицензий до 1 июля 2025 года. Это же касается и больниц на территории новых российских субъектов.Также Щербак добавил, что сегодня в Крыму действует два порядка осуществления медицинской деятельности: уведомительный и на основании лицензии.Ранее заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский сообщил, что жители новых российских субъектов, которые по тем или иным причинам еще не оформили полисы ОМС, получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовКлятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицинаСколько жителей новых регионов получили полисы ОМС
новые регионы россии
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новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), здравоохранение в россии, здоровье, россия, росздравнадзор , виктор щербак, правительство россии, владимир путин (политик), антон лясковский
Без лицензии и по уведомлению: как работают больницы в новых субъектах РФ

Прием уведомлений на осуществление меддеятельности в новых субъектах РФ начнется с 1 марта

16:58 19.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническая районная больница
Геническая районная больница - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. Прием уведомлений на осуществление медицинской деятельности в новых российских субъектах начнется с 1 марта 2024 года. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал начальник отдела контроля организации медицинской помощи населению Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Виктор Щербак.
"У медицинских учреждений на новых территориях РФ, в соответствии с постановлением правительства, также предусмотрен уведомительный характер осуществления медицинской деятельности – прием уведомлений начнется с 1 марта 2024 года", - рассказал он.
Щербак напомнил, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому медицинские организации в Крыму и Севастополе могут работать без лицензий до 1 июля 2025 года. Это же касается и больниц на территории новых российских субъектов.

"В течение этого периода (двух лет – ред.) медицинские учреждения должны пройти процедуру лицензирования, как и на всей территории РФ", – уточнил он.

Также Щербак добавил, что сегодня в Крыму действует два порядка осуществления медицинской деятельности: уведомительный и на основании лицензии.

"Организация должна подтвердить, что она выполнит минимальные требования и направить уведомление об осуществлении медицинской деятельности в территориальный орган", – объяснил он.

Ранее заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский сообщил, что жители новых российских субъектов, которые по тем или иным причинам еще не оформили полисы ОМС, получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
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Новые регионы РоссииХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Здравоохранение в РоссииЗдоровьеРоссияРосздравнадзорВиктор ЩербакПравительство РоссииВладимир Путин (политик)Антон Лясковский
 
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