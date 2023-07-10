https://crimea.ria.ru/20230710/putin-dal-pravo-medorganizatsiyam-v-krymu-rabotat-bez-litsenziy-esche-2-goda-1129929770.html

Путин дал право медорганизациям в Крыму работать без лицензий еще 2 года

Путин дал право медорганизациям в Крыму работать без лицензий еще 2 года - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Путин дал право медорганизациям в Крыму работать без лицензий еще 2 года

Медицинские организации в Крыму и Севастополе смогут работать без лицензий до 1 июля 2025 года. Соответствующий федеральный закон подписал президент России... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T14:10

2023-07-10T14:10

2023-07-10T14:40

новости крыма

владимир путин (политик)

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Медицинские организации в Крыму и Севастополе смогут работать без лицензий до 1 июля 2025 года. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.Изменения внесены в федеральный закон о принятии в состав РФ Крыма и образовании двух субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.Отмечается, что до этого дня переход медицинских организаций, расположенных на территории обоих субъектов, к оказанию медицинской помощи будет осуществляться "на основе клинических рекомендаций".Уточняется, что обновленные положения действуют с 1 июля.Закон о продлении срока лицензирования объектов здравоохранения был принят Госдумой 29 июня.Ранее сообщалось, что с 1 июля могут прекратить работу некоторые больницы, не получившие лицензию.Региональные власти подчеркивали, что не успевают проделать всю необходимую работу в установленный срок, так что лицензии смогут получить лишь часть клиник. В числе факторов, которые препятствовали завершению работы в соответствии с законодательством, в частности, приведению в соответствие материально-технической базы медицинских учреждений на фоне существенных изменения санитарных требований к медобъектам, стали коронавирус, трудности логистики, удорожание стройматериалов, а также задержка строительства ряда медицинских объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Для сердца и сосудов: в Керчи больница получила комплекс за 12 млн рублейМиллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под судПутин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, владимир путин (политик), здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье