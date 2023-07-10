https://crimea.ria.ru/20230710/putin-dal-pravo-medorganizatsiyam-v-krymu-rabotat-bez-litsenziy-esche-2-goda-1129929770.html
Путин дал право медорганизациям в Крыму работать без лицензий еще 2 года
Путин дал право медорганизациям в Крыму работать без лицензий еще 2 года - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Путин дал право медорганизациям в Крыму работать без лицензий еще 2 года
Медицинские организации в Крыму и Севастополе смогут работать без лицензий до 1 июля 2025 года. Соответствующий федеральный закон подписал президент России... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T14:10
2023-07-10T14:10
2023-07-10T14:40
новости крыма
владимир путин (политик)
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Медицинские организации в Крыму и Севастополе смогут работать без лицензий до 1 июля 2025 года. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.Изменения внесены в федеральный закон о принятии в состав РФ Крыма и образовании двух субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.Отмечается, что до этого дня переход медицинских организаций, расположенных на территории обоих субъектов, к оказанию медицинской помощи будет осуществляться "на основе клинических рекомендаций".Уточняется, что обновленные положения действуют с 1 июля.Закон о продлении срока лицензирования объектов здравоохранения был принят Госдумой 29 июня.Ранее сообщалось, что с 1 июля могут прекратить работу некоторые больницы, не получившие лицензию.Региональные власти подчеркивали, что не успевают проделать всю необходимую работу в установленный срок, так что лицензии смогут получить лишь часть клиник. В числе факторов, которые препятствовали завершению работы в соответствии с законодательством, в частности, приведению в соответствие материально-технической базы медицинских учреждений на фоне существенных изменения санитарных требований к медобъектам, стали коронавирус, трудности логистики, удорожание стройматериалов, а также задержка строительства ряда медицинских объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Для сердца и сосудов: в Керчи больница получила комплекс за 12 млн рублейМиллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под судПутин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса
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новости крыма, владимир путин (политик), здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, здоровье
Путин дал право медорганизациям в Крыму работать без лицензий еще 2 года
Путин подписал закон о продлении права медорганизаций в Крыму работать без лицензии
14:10 10.07.2023 (обновлено: 14:40 10.07.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым.
Медицинские организации в Крыму и Севастополе смогут работать без лицензий до 1 июля 2025 года. Соответствующий федеральный закон подписал
президент России Владимир Путин.
Изменения внесены в федеральный закон о принятии в состав РФ Крыма и образовании двух субъектов Российской Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.
"Внести в пункт... Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года изменение, заменив слова "не позднее 1 июля 2023 года" словами "не позднее 1 июля 2025 года", – говорится в документе.
Отмечается, что до этого дня переход медицинских организаций, расположенных на территории обоих субъектов, к оказанию медицинской помощи будет осуществляться "на основе клинических рекомендаций".
Уточняется, что обновленные положения действуют с 1 июля.
Закон о продлении срока лицензирования объектов здравоохранения был принят
Госдумой 29 июня.
Ранее сообщалось, что с 1 июля могут
прекратить работу некоторые больницы, не получившие лицензию.
Региональные власти подчеркивали, что не успевают проделать всю необходимую работу в установленный срок, так что лицензии смогут получить лишь часть клиник. В числе факторов, которые препятствовали завершению работы в соответствии с законодательством, в частности, приведению в соответствие материально-технической базы медицинских учреждений на фоне существенных изменения санитарных требований к медобъектам, стали коронавирус, трудности логистики, удорожание стройматериалов, а также задержка строительства ряда медицинских объектов.
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