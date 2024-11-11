Госдеп рассматривает проведение выборов на Украине - СВР
Госдеп рассматривает проведение выборов на Украине в 2025 году - СВР
09:52 11.11.2024 (обновлено: 10:05 11.11.2024)
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В США рассматривают возможность проведения президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году в условиях продолжения боевых действий с Россией, сообщили в Службе внешней разведки РФ.
"По поступающим в СВР данным, в руководстве госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" В. Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией", - цитирует сообщение РИА Новости.
При этом уточняется, что проведение выборов будет проходить в условиях продолжения военных действий с Россией, а выдвижение кандидатов будет согласовывать Госдеп США.
"На первом этапе предполагается через американские "демократизаторские" фонды и "мозговые центры" стимулировать подконтрольные им структуры украинского гражданского общества выступить с соответствующей инициативой. Выдвижение кандидатов будет осуществляться по согласованию с Госдепартаментом. Американские НПО отберут местные общественные организации для мониторинга выборов", - уточняют в Службе внешней разведки РФ.
Владимир Зеленский отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться 31 марта 2024 года, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров заявил, что сделал он это поскольку понимает, что не получит даже минимального количества голосов.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.
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