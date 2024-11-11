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В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко
В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко - РИА Новости Крым, 11.11.2024
В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко
В Севастополе проводили в последний путь Героя России и ДНР, дважды кавалера Ордена Мужества, командира мотострелковой бригады генерал-майора Павла Клименко,... РИА Новости Крым, 11.11.2024
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь Героя России и ДНР, дважды кавалера Ордена Мужества, командира мотострелковой бригады генерал-майора Павла Клименко, погибшего в зоне СВО на Донецком направлении. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Церемония прощания с героем прошла при участии врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенанта Владимира Кочеткова."Дети Павла Юрьевича, Никита и Наталья, сегодня приняли от военачальника награду папы – Звезду Героя России", – сказал губернатор.Павел Клименко был удостоен ранее многих наград. В их числе: орден Александра Невского, орден "За военные заслуги", медаль "За отвагу" и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. В 2024 году Указом президента России Павел Клименко получил звание генерал-майора. Служил в 810-й бригаде морской пехоты.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, герои сво, новости сво, память, утраты, новости крыма
В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко

Севастополь простился с командиром мотострелковой бригады Героем России Павлом Клименко

20:52 11.11.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевПавел Клименко
Павел Клименко
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь Героя России и ДНР, дважды кавалера Ордена Мужества, командира мотострелковой бригады генерал-майора Павла Клименко, погибшего в зоне СВО на Донецком направлении. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Павел Юрьевич Клименко геройски погиб при выполнении боевой задачи… в поселке Красногоровка на Донецком направлении. Он был командиром от бога. Никогда не прятался за спины бойцов. Беззаветно любил Россию и делал все возможное, чтобы защитить нашу Родину. Мы всегда будем помнить нашего Героя!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Церемония прощания с героем прошла при участии врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенанта Владимира Кочеткова.
"Дети Павла Юрьевича, Никита и Наталья, сегодня приняли от военачальника награду папы – Звезду Героя России", – сказал губернатор.
Павел Клименко был удостоен ранее многих наград. В их числе: орден Александра Невского, орден "За военные заслуги", медаль "За отвагу" и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. В 2024 году Указом президента России Павел Клименко получил звание генерал-майора. Служил в 810-й бригаде морской пехоты.
СевастопольМихаил РазвожаевГерои СВОНовости СВОПамятьУтратыНовости Крыма
 
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