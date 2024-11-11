https://crimea.ria.ru/20241111/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-rossii-pavlom-klimenko-1141772158.html

В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко

В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко - РИА Новости Крым, 11.11.2024

В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко

В Севастополе проводили в последний путь Героя России и ДНР, дважды кавалера Ордена Мужества, командира мотострелковой бригады генерал-майора Павла Клименко,... РИА Новости Крым, 11.11.2024

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севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь Героя России и ДНР, дважды кавалера Ордена Мужества, командира мотострелковой бригады генерал-майора Павла Клименко, погибшего в зоне СВО на Донецком направлении. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Церемония прощания с героем прошла при участии врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенанта Владимира Кочеткова."Дети Павла Юрьевича, Никита и Наталья, сегодня приняли от военачальника награду папы – Звезду Героя России", – сказал губернатор.Павел Клименко был удостоен ранее многих наград. В их числе: орден Александра Невского, орден "За военные заслуги", медаль "За отвагу" и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. В 2024 году Указом президента России Павел Клименко получил звание генерал-майора. Служил в 810-й бригаде морской пехоты.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, герои сво, новости сво, память, утраты, новости крыма