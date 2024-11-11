https://crimea.ria.ru/20241111/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-rossii-pavlom-klimenko-1141772158.html
В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко
В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко - РИА Новости Крым, 11.11.2024
В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко
В Севастополе проводили в последний путь Героя России и ДНР, дважды кавалера Ордена Мужества, командира мотострелковой бригады генерал-майора Павла Клименко,... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T20:52
2024-11-11T20:52
2024-11-11T20:52
севастополь
михаил развожаев
герои сво
новости сво
память
утраты
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0b/1141773283_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9dff72ac54bca992deb10abde5ff538e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь Героя России и ДНР, дважды кавалера Ордена Мужества, командира мотострелковой бригады генерал-майора Павла Клименко, погибшего в зоне СВО на Донецком направлении. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Церемония прощания с героем прошла при участии врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенанта Владимира Кочеткова."Дети Павла Юрьевича, Никита и Наталья, сегодня приняли от военачальника награду папы – Звезду Героя России", – сказал губернатор.Павел Клименко был удостоен ранее многих наград. В их числе: орден Александра Невского, орден "За военные заслуги", медаль "За отвагу" и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. В 2024 году Указом президента России Павел Клименко получил звание генерал-майора. Служил в 810-й бригаде морской пехоты.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0b/1141773283_97:0:1232:851_1920x0_80_0_0_ff47113f7cd5f92e4d60dec53356fedd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, герои сво, новости сво, память, утраты, новости крыма
В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко
Севастополь простился с командиром мотострелковой бригады Героем России Павлом Клименко
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь Героя России и ДНР, дважды кавалера Ордена Мужества, командира мотострелковой бригады генерал-майора Павла Клименко, погибшего в зоне СВО на Донецком направлении. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Павел Юрьевич Клименко геройски погиб при выполнении боевой задачи… в поселке Красногоровка на Донецком направлении. Он был командиром от бога. Никогда не прятался за спины бойцов. Беззаветно любил Россию и делал все возможное, чтобы защитить нашу Родину. Мы всегда будем помнить нашего Героя!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Церемония прощания с героем прошла при участии врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенанта Владимира Кочеткова.
"Дети Павла Юрьевича, Никита и Наталья, сегодня приняли от военачальника награду папы – Звезду Героя России", – сказал губернатор.
Павел Клименко был удостоен ранее многих наград. В их числе: орден Александра Невского, орден "За военные заслуги", медаль "За отвагу" и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. В 2024 году Указом президента России Павел Клименко получил звание генерал-майора. Служил в 810-й бригаде морской пехоты.