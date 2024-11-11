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В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема
В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема - РИА Новости Крым, 11.11.2024
В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема
По улице Краснознаменная в Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта из-за обрезки деревьев. Об этом предупреждает пресс-служба городской... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T21:07
2024-11-11T21:07
2024-11-11T21:07
симферополь
новости крыма
обрезка деревьев в симферополе
администрация симферополя
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. По улице Краснознаменная в Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта из-за обрезки деревьев. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Симферополя прокомментировал нарушения при обрезке деревьевВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные Падают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
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симферополь, новости крыма, обрезка деревьев в симферополе, администрация симферополя, городская среда
В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема
Движение транспорта ограничат в Симферополе во вторник из-за обрезки деревьев