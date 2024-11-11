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В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема
В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема - РИА Новости Крым, 11.11.2024
В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема
По улице Краснознаменная в Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта из-за обрезки деревьев. Об этом предупреждает пресс-служба городской... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T21:07
2024-11-11T21:07
симферополь
новости крыма
обрезка деревьев в симферополе
администрация симферополя
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. По улице Краснознаменная в Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта из-за обрезки деревьев. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Симферополя прокомментировал нарушения при обрезке деревьевВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные Падают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
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симферополь, новости крыма, обрезка деревьев в симферополе, администрация симферополя, городская среда
В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема

Движение транспорта ограничат в Симферополе во вторник из-за обрезки деревьев

21:07 11.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. По улице Краснознаменная в Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта из-за обрезки деревьев. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
"В связи с проведением работ по обрезке деревьев с 08:00 до 14:00 часов 12 ноября 2024 года будет ограничено движение на участке улицы Краснознаменная (от улицы Крылова до улицы Училищная)", – сказано в сообщении.
Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.
© Пресс-служба администрации СимферополяСхема ограничения движения транспорта в Симферополе во вторник
Схема ограничения движения транспорта в Симферополе во вторник
© Пресс-служба администрации Симферополя
Схема ограничения движения транспорта в Симферополе во вторник
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СимферопольНовости КрымаОбрезка деревьев в СимферополеАдминистрация СимферополяГородская среда
 
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