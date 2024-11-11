https://crimea.ria.ru/20241111/v-simferopole-vo-vtornik-budet-ogranicheno-dvizhenie-transporta--skhema-1141749182.html

В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема

В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема - РИА Новости Крым, 11.11.2024

В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема

По улице Краснознаменная в Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта из-за обрезки деревьев. Об этом предупреждает пресс-служба городской... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T21:07

2024-11-11T21:07

2024-11-11T21:07

симферополь

новости крыма

обрезка деревьев в симферополе

администрация симферополя

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. По улице Краснознаменная в Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта из-за обрезки деревьев. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Симферополя прокомментировал нарушения при обрезке деревьевВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные Падают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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