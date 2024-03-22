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Глава Симферополя прокомментировал нарушения при обрезке деревьев - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Глава Симферополя прокомментировал нарушения при обрезке деревьев
Глава Симферополя прокомментировал нарушения при обрезке деревьев - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Глава Симферополя прокомментировал нарушения при обрезке деревьев
Относительно необходимости обрезки деревьев есть разные мнения, но подход должен быть индивидуальным, и сегодня в этом помогают ученые. Так глава администрации... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T19:12
2024-03-22T19:12
михаил афанасьев
симферополь
обрезка деревьев в симферополе
городская среда
благоустройство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Относительно необходимости обрезки деревьев есть разные мнения, но подход должен быть индивидуальным, и сегодня в этом помогают ученые. Так глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев прокомментировал инцидент в парке имени Шевченко, отвечая на соответствующий вопрос в эфире радио "Спутник в Крыму".На днях прокуратура Крыма сообщила, что выявила многочисленные нарушения закона, допущенные при обрезке деревьев в парке имени Шевченко в Симферополе. В отчете надзорного ведомства отмечалось, что "не все деревья нуждались в контроле высоты и формировании кроны". Сообщалось также, что в адрес главы городской администрации внесено представление. Комментируя произошедшее, Афанасьев заявил, что в вопросах обрезки мнения дендрологов расходятся, и каждый случай требует индивидуального изучения."На этот вопрос есть разные мнения: в какой обрезке есть необходимость, а в какой нет. Здесь должен быть индивидуальный подход. И, я думаю, мы его будем выдерживать", сказал Афанасьев.Комментируя ситуацию корреспонденту РИА Новости Крым, он отметил, что власти уже "начали работать в плотном взаимодействии с Крымским федеральным университетом на предмет консультаций по методам и качеству обрезки"."Поэтому, уверен, что будет все хорошо", – добавил Афанасьев.Глава администрации подчеркнул, что в Симферополе работа по обрезке деревьев необходима и продолжится на постоянной основе.Также глава администрации отметил, что в Симферополе готовятся приступить к борьбе с амброзией, которая является бичом для региона и всего Крыма."Она, к сожалению, везде. На этот год у нас в бюджете заложено более 11 млн рублей на работу, связанную с протравкой и покосом амброзии. Сейчас ведется работа по контрактованию. Подрядчик еще не определен, пройдут конкурсные процедуры и традиционно будем обрабатывать. Такие работы проводятся в весенний, летний и осенний период, то есть это на регулярной основе", – добавил он.Весеннюю обрезку деревьев в крымской столице начали в феврале, она продлится до 15 апреля. О перекрытии улиц, на которых проводятся мероприятия, предупреждают ежедневно. Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные Падают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240322/v-skvere-treneva-v-simferopole-zavershilas-rekonstruktsiya-1135922400.html
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михаил афанасьев, симферополь, обрезка деревьев в симферополе, городская среда, благоустройство, новости крыма
Глава Симферополя прокомментировал нарушения при обрезке деревьев

Глава администрации Симферополя Афанасьев прокомментировал инцидент с обрезкой деревьев

19:12 22.03.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымОбрезка деревьев в парке Шевченко в Симферополе
Обрезка деревьев в парке Шевченко в Симферополе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Относительно необходимости обрезки деревьев есть разные мнения, но подход должен быть индивидуальным, и сегодня в этом помогают ученые. Так глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев прокомментировал инцидент в парке имени Шевченко, отвечая на соответствующий вопрос в эфире радио "Спутник в Крыму".
На днях прокуратура Крыма сообщила, что выявила многочисленные нарушения закона, допущенные при обрезке деревьев в парке имени Шевченко в Симферополе. В отчете надзорного ведомства отмечалось, что "не все деревья нуждались в контроле высоты и формировании кроны". Сообщалось также, что в адрес главы городской администрации внесено представление.
Комментируя произошедшее, Афанасьев заявил, что в вопросах обрезки мнения дендрологов расходятся, и каждый случай требует индивидуального изучения.
"На этот вопрос есть разные мнения: в какой обрезке есть необходимость, а в какой нет. Здесь должен быть индивидуальный подход. И, я думаю, мы его будем выдерживать", сказал Афанасьев.
Комментируя ситуацию корреспонденту РИА Новости Крым, он отметил, что власти уже "начали работать в плотном взаимодействии с Крымским федеральным университетом на предмет консультаций по методам и качеству обрезки".
"Поэтому, уверен, что будет все хорошо", – добавил Афанасьев.
Глава администрации подчеркнул, что в Симферополе работа по обрезке деревьев необходима и продолжится на постоянной основе.
"У нас долгое время ничего не делалось в этом направлении. Ежегодно были ситуации, когда деревья падали на автомобили, крыши домов, причиняя значительный ущерб. Сейчас эти работы по обрезке ведутся постоянно, как и работы по компенсационной высадке. Производятся они в зависимости от времени года: когда деревья будут зеленые, будем заниматься только сносом аварийных, сухостоя. А сейчас – до того, как настал вегетативный период, – ведется работа по обрезке", – пояснил Афанасьев.
Также глава администрации отметил, что в Симферополе готовятся приступить к борьбе с амброзией, которая является бичом для региона и всего Крыма.
"Она, к сожалению, везде. На этот год у нас в бюджете заложено более 11 млн рублей на работу, связанную с протравкой и покосом амброзии. Сейчас ведется работа по контрактованию. Подрядчик еще не определен, пройдут конкурсные процедуры и традиционно будем обрабатывать. Такие работы проводятся в весенний, летний и осенний период, то есть это на регулярной основе", – добавил он.
Весеннюю обрезку деревьев в крымской столице начали в феврале, она продлится до 15 апреля. О перекрытии улиц, на которых проводятся мероприятия, предупреждают ежедневно.
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Михаил АфанасьевСимферопольОбрезка деревьев в СимферополеГородская средаБлагоустройствоНовости Крыма
 
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