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В центре Симферополя перекроют движение: где пройдет обрезка деревьев - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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В центре Симферополя перекроют движение: где пройдет обрезка деревьев
В центре Симферополя перекроют движение: где пройдет обрезка деревьев - РИА Новости Крым, 21.03.2024
В центре Симферополя перекроют движение: где пройдет обрезка деревьев
В связи с весенней обрезкой зеленых насаждений в Симферополе 22 марта будет ограничено движение по двум центральным улицам. Об этом сказано в сообщении... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T21:28
2024-03-21T21:28
симферополь
обрезка деревьев в симферополе
городская среда
жкх
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крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В связи с весенней обрезкой зеленых насаждений в Симферополе 22 марта будет ограничено движение по двум центральным улицам. Об этом сказано в сообщении Telegram-канала городской администрации.Так, с 7:30 до полуночи 22 марта 2024 года будет частично ограничено движение по улице Крейзера: от улицы Калинина до улицы Гоголя будет ограничено движение по правой стороне и введен запрет на парковку автомобилей по левой полосе движения. Также движение будет ограничено от улицы Хацко до улицы Казанская.В администрации крымской столицы также обратили внимание на возможные перебои электроснабжения.Весеннюю обрезку деревьев на улице Долгоруковской в крымской столице начали 20 марта. В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев, у точняют в администрации. Работы ведутся на центральных улицах города. Закончить его планируют до 15 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Многочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в СимферополеВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
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симферополь, обрезка деревьев в симферополе, городская среда, жкх, жкх крыма и севастополя, крым, новости крыма
В центре Симферополя перекроют движение: где пройдет обрезка деревьев

В центре Симферополя продолжают обрезку деревьев: какие улицы будут перекрыты на сутки

21:28 21.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В связи с весенней обрезкой зеленых насаждений в Симферополе 22 марта будет ограничено движение по двум центральным улицам. Об этом сказано в сообщении Telegram-канала городской администрации.
"В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам", – сказано в сообщении.
Так, с 7:30 до полуночи 22 марта 2024 года будет частично ограничено движение по улице Крейзера: от улицы Калинина до улицы Гоголя будет ограничено движение по правой стороне и введен запрет на парковку автомобилей по левой полосе движения. Также движение будет ограничено от улицы Хацко до улицы Казанская.
В администрации крымской столицы также обратили внимание на возможные перебои электроснабжения.
Весеннюю обрезку деревьев на улице Долгоруковской в крымской столице начали 20 марта. В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев, у точняют в администрации. Работы ведутся на центральных улицах города. Закончить его планируют до 15 апреля.
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СимферопольОбрезка деревьев в СимферополеГородская средаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяКрымНовости Крыма
 
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