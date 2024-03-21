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В центре Симферополя перекроют движение: где пройдет обрезка деревьев

В центре Симферополя перекроют движение: где пройдет обрезка деревьев - РИА Новости Крым, 21.03.2024

В центре Симферополя перекроют движение: где пройдет обрезка деревьев

В связи с весенней обрезкой зеленых насаждений в Симферополе 22 марта будет ограничено движение по двум центральным улицам. Об этом сказано в сообщении... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T21:28

2024-03-21T21:28

2024-03-21T21:28

симферополь

обрезка деревьев в симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В связи с весенней обрезкой зеленых насаждений в Симферополе 22 марта будет ограничено движение по двум центральным улицам. Об этом сказано в сообщении Telegram-канала городской администрации.Так, с 7:30 до полуночи 22 марта 2024 года будет частично ограничено движение по улице Крейзера: от улицы Калинина до улицы Гоголя будет ограничено движение по правой стороне и введен запрет на парковку автомобилей по левой полосе движения. Также движение будет ограничено от улицы Хацко до улицы Казанская.В администрации крымской столицы также обратили внимание на возможные перебои электроснабжения.Весеннюю обрезку деревьев на улице Долгоруковской в крымской столице начали 20 марта. В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев, у точняют в администрации. Работы ведутся на центральных улицах города. Закончить его планируют до 15 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Многочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в СимферополеВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму

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