Многочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в Симферополе
Прокуратура Крыма выявила многочисленные нарушения при обрезке деревьев в Симферополе
16:03 19.03.2024 (обновлено: 16:26 19.03.2024)
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымОбрезка деревьев в парке Шевченко в Симферополе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Из-за многочисленных нарушений, выявленных после обрезки деревьев в парке имени Шевченко в Симферополе, прокуратура Крыма внесла представление в адрес главы городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ведомство сообщало о начале проверки по факту обрезки деревьев в парке имени Тараса Шевченко в Симферополе в конце февраля. Инициирована она были после соответствующих жалоб горожан в социальных сетях.
"В связи с выявленными нарушениями прокуратура города в адрес главы местной администрации внесла представление, которое находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.
В частности, установлено, что администрацией города мероприятия проведены с многочисленными нарушениями требований закона.
"При проведении обрезки деревьев не учтены их видовые особенности, в том числе форма кроны, способность переносить обрезку. Имеются несоответствия сведений, внесенных в акт комиссионного обследования, и данных о зеленых насаждениях, подвергшихся обрезке. Помимо этого, не все деревья нуждались в контроле высоты, формировании кроны", - говорится в сообщении.
В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев. Работы ведутся на центральных улицах города. По словам заместителя начальника департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексея Уварова, его ведомство отвечает за деревья, которые находятся на муниципальной земле, в частности в парках, скверах, улично-дорожной сети.
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