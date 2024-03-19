https://crimea.ria.ru/20240319/mnogochislennye-narusheniya-kto-otvetit-za-obrezku-derevev-v-simferopole-1135838191.html

Многочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в Симферополе

Многочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Многочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в Симферополе

Из-за многочисленных нарушений, выявленных после обрезки деревьев в парке имени Шевченко в Симферополе, прокуратура Крыма внесла представление в адрес главы... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T16:03

2024-03-19T16:03

2024-03-19T16:26

крым

симферополь

городская среда

обрезка деревьев в симферополе

прокуратура республики крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Из-за многочисленных нарушений, выявленных после обрезки деревьев в парке имени Шевченко в Симферополе, прокуратура Крыма внесла представление в адрес главы городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ведомство сообщало о начале проверки по факту обрезки деревьев в парке имени Тараса Шевченко в Симферополе в конце февраля. Инициирована она были после соответствующих жалоб горожан в социальных сетях.В частности, установлено, что администрацией города мероприятия проведены с многочисленными нарушениями требований закона. В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев. Работы ведутся на центральных улицах города. По словам заместителя начальника департамента городского хозяйства администрации города Симферополя Алексея Уварова, его ведомство отвечает за деревья, которые находятся на муниципальной земле, в частности в парках, скверах, улично-дорожной сети.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужноВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, городская среда, обрезка деревьев в симферополе, прокуратура республики крым, новости крыма