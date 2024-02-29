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Прокуратура проверяет законность обрезки деревьев в Симферополе - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Прокуратура проверяет законность обрезки деревьев в Симферополе
Прокуратура проверяет законность обрезки деревьев в Симферополе - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Прокуратура проверяет законность обрезки деревьев в Симферополе
Прокуратура Крыма начала проверку по факту обрезки деревьев в парке имени Тараса Шевченко в Симферополе. Об этом сообщает пресс0служба ведомства. РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T08:27
2024-02-29T08:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по факту обрезки деревьев в парке имени Тараса Шевченко в Симферополе. Об этом сообщает пресс0служба ведомства.Отмечается. что на ненадлежащую санитарную обрезку зеленых насаждений пожаловались жители крымской столицы.При наличии оснований будут приняты меры реагирования. добавили в прокуратуре.В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев. Работы ведутся на центральных улицах города. В связи с этим временно ограничивается движения транспорта и меняются маршруты городских автобусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский садАвтобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и срокиМассовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужно
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, прокуратура республики крым, экология, общество, городская среда, новости крыма, обрезка деревьев в симферополе
Прокуратура проверяет законность обрезки деревьев в Симферополе

Прокуратура проверяет законность обрезки деревьев в парке Шевченко в Симферополе

08:27 29.02.2024 (обновлено: 08:29 29.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по факту обрезки деревьев в парке имени Тараса Шевченко в Симферополе. Об этом сообщает пресс0служба ведомства.
Отмечается. что на ненадлежащую санитарную обрезку зеленых насаждений пожаловались жители крымской столицы.
"Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с жалобами горожан в социальных сетях о ненадлежащей санитарной обрезке деревьев в парке имени Т.Г. Шевченко в городе Симферополе. В ходе проверки будет дана оценка осуществлению обследования деревьев, законности их обрезки и кронирования", - сказано сообщении.
При наличии оснований будут приняты меры реагирования. добавили в прокуратуре.
В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев. Работы ведутся на центральных улицах города. В связи с этим временно ограничивается движения транспорта и меняются маршруты городских автобусов.
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КрымСимферопольПрокуратура Республики КрымЭкологияОбществоГородская средаНовости КрымаОбрезка деревьев в Симферополе
 
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