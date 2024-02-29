https://crimea.ria.ru/20240229/prokuratura-proveryaet-zakonnost-obrezki-derevev-v-simferopole-1135295892.html

Прокуратура проверяет законность обрезки деревьев в Симферополе

Прокуратура проверяет законность обрезки деревьев в Симферополе - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Прокуратура проверяет законность обрезки деревьев в Симферополе

Прокуратура Крыма начала проверку по факту обрезки деревьев в парке имени Тараса Шевченко в Симферополе. Об этом сообщает пресс0служба ведомства. РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T08:27

2024-02-29T08:27

2024-02-29T08:29

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обрезка деревьев в симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку по факту обрезки деревьев в парке имени Тараса Шевченко в Симферополе. Об этом сообщает пресс0служба ведомства.Отмечается. что на ненадлежащую санитарную обрезку зеленых насаждений пожаловались жители крымской столицы.При наличии оснований будут приняты меры реагирования. добавили в прокуратуре.В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев. Работы ведутся на центральных улицах города. В связи с этим временно ограничивается движения транспорта и меняются маршруты городских автобусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский садАвтобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и срокиМассовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужно

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, прокуратура республики крым, экология, общество, городская среда, новости крыма, обрезка деревьев в симферополе