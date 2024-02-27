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Автобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и сроки

Автобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и сроки - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Автобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и сроки

Автобусы в центре Симферополя в среду изменят маршруты движения из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает пресс-служа администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T19:43

2024-02-27T19:43

2024-02-27T19:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Автобусы в центре Симферополя в среду изменят маршруты движения из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает пресс-служа администрации крымской столицы."В связи с проведением работ по обрезке деревьев 28 февраля по улице Крылова на участке от пересечения с Турецкой до Караимской, движение автобусов в обратном направлении по муниципальному автобусному маршруту № 4 Неаполь Скифский – Льдозаводское будет осуществляться по проспекту Кирова, площади Амет-Хана Султана, улицам Козлова и Караимской", - сказано в сообщении.По аналогичному маршруту запустят обратное движение автобусов № 8 улица 51-й Армии – парк имени Тренева.Автобусы по маршруту № 69 Пневматика – микрорайон Загородный в прямом направлении поедут по улице Севастопольской и проспекту Кирова.Жителей и гостей крымской столицы просят заранее планировать маршруты передвижения по городу.В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев. Аналогичные ограничения в связи с работами вводились в столице Крыма во вторник.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дорог в Симферополе: что сделают в этом годуМассовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужноПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, транспорт, общественный транспорт, городская среда, благоустройство, новости крыма, крым