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Автобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и сроки - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Автобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и сроки
Автобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и сроки - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Автобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и сроки
Автобусы в центре Симферополя в среду изменят маршруты движения из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает пресс-служа администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T19:43
2024-02-27T19:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Автобусы в центре Симферополя в среду изменят маршруты движения из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает пресс-служа администрации крымской столицы."В связи с проведением работ по обрезке деревьев 28 февраля по улице Крылова на участке от пересечения с Турецкой до Караимской, движение автобусов в обратном направлении по муниципальному автобусному маршруту № 4 Неаполь Скифский – Льдозаводское будет осуществляться по проспекту Кирова, площади Амет-Хана Султана, улицам Козлова и Караимской", - сказано в сообщении.По аналогичному маршруту запустят обратное движение автобусов № 8 улица 51-й Армии – парк имени Тренева.Автобусы по маршруту № 69 Пневматика – микрорайон Загородный в прямом направлении поедут по улице Севастопольской и проспекту Кирова.Жителей и гостей крымской столицы просят заранее планировать маршруты передвижения по городу.В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев. Аналогичные ограничения в связи с работами вводились в столице Крыма во вторник.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт дорог в Симферополе: что сделают в этом годуМассовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужноПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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симферополь, транспорт, общественный транспорт, городская среда, благоустройство, новости крыма, крым
Автобусы в центре Симферополя меняют схему движения - причины и сроки

Автобусы в центре Симферополя в среду изменят схему движения - мэрия

19:43 27.02.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяОстановка общественного транспорта в Симферополе
Остановка общественного транспорта в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Автобусы в центре Симферополя в среду изменят маршруты движения из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает пресс-служа администрации крымской столицы.
"В связи с проведением работ по обрезке деревьев 28 февраля по улице Крылова на участке от пересечения с Турецкой до Караимской, движение автобусов в обратном направлении по муниципальному автобусному маршруту № 4 Неаполь Скифский – Льдозаводское будет осуществляться по проспекту Кирова, площади Амет-Хана Султана, улицам Козлова и Караимской", - сказано в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяВременная схема движения автобуса №4 в Симферополе на 28 февраля 2024
Временная схема движения автобуса №4 в Симферополе на 28 февраля 2024
© Пресс-служба администрации Симферополя
Временная схема движения автобуса №4 в Симферополе на 28 февраля 2024
По аналогичному маршруту запустят обратное движение автобусов № 8 улица 51-й Армии – парк имени Тренева.
© Пресс-служба администрации СимферополяВременная схема движения автобуса №8 в Симферополе на 28 февраля 2024
Временная схема движения автобуса №8 в Симферополе на 28 февраля 2024
© Пресс-служба администрации Симферополя
Временная схема движения автобуса №8 в Симферополе на 28 февраля 2024
Автобусы по маршруту № 69 Пневматика – микрорайон Загородный в прямом направлении поедут по улице Севастопольской и проспекту Кирова.
© Пресс-служба администрации СимферополяВременная схема движения автобуса №69 в Симферополе на 28 февраля 2024
Временная схема движения автобуса №69 в Симферополе на 28 февраля 2024
© Пресс-служба администрации Симферополя
Временная схема движения автобуса №69 в Симферополе на 28 февраля 2024
Жителей и гостей крымской столицы просят заранее планировать маршруты передвижения по городу.
В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев. Аналогичные ограничения в связи с работами вводились в столице Крыма во вторник.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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