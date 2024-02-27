https://crimea.ria.ru/20240227/v-tsentre-simferopolya-vo-vtornik-ogranichat-dvizhenie-kakie-ulitsy-perekroyut-1135224292.html

В центре Симферополя во вторник ограничат движение: какие улицы перекроют

В центре Симферополя во вторник ограничат движение: какие улицы перекроют - РИА Новости Крым, 27.02.2024

В центре Симферополя во вторник ограничат движение: какие улицы перекроют

В центре Симферополе временно ограничат движение во вторник из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T06:04

2024-02-27T06:04

2024-02-27T06:04

симферополь

городская среда

благоустройство

новости крыма

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110218/97/1102189775_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f37a218064656b0892d148c941129c63.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В центре Симферополе временно ограничат движение во вторник из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает администрация города.В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 27.02.2024 будет ограничено движение на участках улиц:- ул. Сергеева-Ценского (от улицы Севастопольская улицы до улицы Кавказская);- ул. Крылова (от улицы Турецкая до улицы Караимская);- ул. Гоголя (от улицы Крейзера до улицы Павленко).По информации городских властей, в данный момент в столице Крыма ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах. В связи с этим администрация Симферополя предупреждает заранее о возможных затруднениях в передвижении транспортных средств.Жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужноПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в КрымуВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда, благоустройство, новости крыма, жкх крыма и севастополя