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В центре Симферополя во вторник ограничат движение: какие улицы перекроют
В центре Симферополя во вторник ограничат движение: какие улицы перекроют - РИА Новости Крым, 27.02.2024
В центре Симферополя во вторник ограничат движение: какие улицы перекроют
В центре Симферополе временно ограничат движение во вторник из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T06:04
2024-02-27T06:04
2024-02-27T06:04
симферополь
городская среда
благоустройство
новости крыма
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В центре Симферополе временно ограничат движение во вторник из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает администрация города.В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 27.02.2024 будет ограничено движение на участках улиц:- ул. Сергеева-Ценского (от улицы Севастопольская улицы до улицы Кавказская);- ул. Крылова (от улицы Турецкая до улицы Караимская);- ул. Гоголя (от улицы Крейзера до улицы Павленко).По информации городских властей, в данный момент в столице Крыма ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах. В связи с этим администрация Симферополя предупреждает заранее о возможных затруднениях в передвижении транспортных средств.Жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая обрезка деревьев в Симферополе: каков порядок и зачем это нужноПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в КрымуВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийные
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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симферополь, городская среда, благоустройство, новости крыма, жкх крыма и севастополя
В центре Симферополя во вторник ограничат движение: какие улицы перекроют
В Симферополе ограничат движение в центре города из-за обрезки деревьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В центре Симферополе временно ограничат движение во вторник из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает администрация города.
В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 27.02.2024 будет ограничено движение на участках улиц:
- ул. Сергеева-Ценского (от улицы Севастопольская улицы до улицы Кавказская);
- ул. Крылова (от улицы Турецкая до улицы Караимская);
- ул. Гоголя (от улицы Крейзера до улицы Павленко).
По информации городских властей, в данный момент в столице Крыма ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах. В связи с этим администрация Симферополя предупреждает заранее о возможных затруднениях в передвижении транспортных средств.
Жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты.
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