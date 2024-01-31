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Ремонт дорог в Симферополе: что сделают в этом году
Ремонт дорог в Симферополе: что сделают в этом году - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Ремонт дорог в Симферополе: что сделают в этом году
В этом году в Симферополе дорожники уделят больше внимания ремонту улиц в спальных районах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T06:59
2024-01-31T06:59
2024-01-31T06:59
радио "спутник в крыму"
ремонт дорог
симферополь
анатолий тараненко
городская среда
благоустройство
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В этом году в Симферополе дорожники уделят больше внимания ремонту улиц в спальных районах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления дорожного хозяйства профильного департамента администрации крымской столицы Анатолий Тараненко.По его словам, в городе непрерывно ведутся работы по асфальтированию дорог, но, тем не менее, жалобы от населения поступают: город растет, а люди хотят комфорта.По его данным, к концу 2014 года на балансе дорожников крымской столицы состояло 800 улиц протяженностью 446 километров, а на сегодняшний день их уже более тысячи, общей протяженностью 700 км.Тараненко также отметил, что почти треть грунтовых дорог в Симферополе заасфальтированы, и процесс "продолжается непрерывно".Он также уточнил, что в этом году больше внимания уделят спальным районам, тогда как в прошлом дорожники преимущественно работали в Старом городе (район Симферополя - ред.), где есть своя специфика, связанная с шириной проезжей части и сетями."Переходим на периферийные дороги, внутри микрорайонов", – сказал Тараненко.Список дорог, которые будут капитально отремонтированы и заасфальтированы в 2024 году на имеющиеся средства, уже подготовлен и направлен в минтранс на согласование, добавил он. Точное число дорог и километраж Тараненко назвать затруднился, но отметил, что объектов "будет даже больше, чем в прошлом году".Также он добавил, что проблемы с дорогами в Симферополе, в том числе новыми, могут возникать из-за аварий на сетях с прохудившимися трубами, когда возникает необходимость разрывать дорожное покрытие. В таких случаях ситуация не зависит от дорожников – устранять последствия аварийных работ должны ресурсоснабжающие организации, пояснил он.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что властям поступило почти две тысячи обращений от жителей республики, которые пожаловались на состояние дорог и отсутствие ямочного ремонта. Наибольшее число жалоб получили от жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. Читайте также на РИА Новости Крым:Ямочный ремонт дороги между Симферополем и Херсонщиной будет регулярным В Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы Пешеходная зона разрушается в Феодосии – прокуратура начала проверку
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ремонт дорог, симферополь, анатолий тараненко, городская среда, благоустройство, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым
Ремонт дорог в Симферополе: что сделают в этом году
В Симферополе отремонтируют дороги в спальных районах
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым.
В этом году в Симферополе дорожники уделят больше внимания ремонту улиц в спальных районах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил начальник управления дорожного хозяйства профильного департамента администрации крымской столицы Анатолий Тараненко.
По его словам, в городе непрерывно ведутся работы по асфальтированию дорог, но, тем не менее, жалобы от населения поступают: город растет, а люди хотят комфорта.
"В основном это те районы, которые раньше у нас и не находились на балансе. Это Каменка – там СНТ, это Белое-5 и микрорайон Залесье-Пневматика, вновь образуемый объект, где 4,5 км и дороги грунтовые. Это все улично-дорожная сеть, которая не имеет твердого покрытия. Есть микрорайоны, которые вновь застраиваются. Они тоже будут в работе", – пообещал Тараненко.
По его данным, к концу 2014 года на балансе дорожников крымской столицы состояло 800 улиц протяженностью 446 километров, а на сегодняшний день их уже более тысячи, общей протяженностью 700 км.
Тараненко также отметил, что почти треть грунтовых дорог в Симферополе заасфальтированы, и процесс "продолжается непрерывно".
"По сравнению с тем, что было, сейчас жители могут проехать безопасно по качественному дорожному покрытию от одной точки города до другой, в том числе по окольным дорогам", – сказал чиновник.
Он также уточнил, что в этом году больше внимания уделят спальным районам, тогда как в прошлом дорожники преимущественно работали в Старом городе (район Симферополя - ред.), где есть своя специфика, связанная с шириной проезжей части и сетями.
"Переходим на периферийные дороги, внутри микрорайонов", – сказал Тараненко.
Список дорог, которые будут капитально отремонтированы и заасфальтированы в 2024 году на имеющиеся средства, уже подготовлен и направлен в минтранс на согласование, добавил он. Точное число дорог и километраж Тараненко назвать затруднился, но отметил, что объектов "будет даже больше, чем в прошлом году".
Также он добавил, что проблемы с дорогами в Симферополе, в том числе новыми, могут возникать из-за аварий на сетях с прохудившимися трубами
, когда возникает необходимость разрывать дорожное покрытие. В таких случаях ситуация не зависит от дорожников – устранять последствия аварийных работ должны ресурсоснабжающие организации, пояснил он.
"Ресурсники после проведения работ обязаны в полном объеме восстановить ранее поврежденный тип покрытия. Для этого есть в администрации соответствующие структурные подразделения, которые следят за разрытием, открывают ордер на проведение земляных работы и закрывают его".
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что властям поступило почти две тысячи обращений от жителей республики, которые пожаловались на состояние дорог
и отсутствие ямочного ремонта. Наибольшее число жалоб получили от жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов.
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