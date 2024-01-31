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Ремонт дорог в Симферополе: что сделают в этом году

Ремонт дорог в Симферополе: что сделают в этом году - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Ремонт дорог в Симферополе: что сделают в этом году

В этом году в Симферополе дорожники уделят больше внимания ремонту улиц в спальных районах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T06:59

2024-01-31T06:59

2024-01-31T06:59

радио "спутник в крыму"

ремонт дорог

симферополь

анатолий тараненко

городская среда

благоустройство

ремонт и строительство дорог в крыму

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В этом году в Симферополе дорожники уделят больше внимания ремонту улиц в спальных районах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления дорожного хозяйства профильного департамента администрации крымской столицы Анатолий Тараненко.По его словам, в городе непрерывно ведутся работы по асфальтированию дорог, но, тем не менее, жалобы от населения поступают: город растет, а люди хотят комфорта.По его данным, к концу 2014 года на балансе дорожников крымской столицы состояло 800 улиц протяженностью 446 километров, а на сегодняшний день их уже более тысячи, общей протяженностью 700 км.Тараненко также отметил, что почти треть грунтовых дорог в Симферополе заасфальтированы, и процесс "продолжается непрерывно".Он также уточнил, что в этом году больше внимания уделят спальным районам, тогда как в прошлом дорожники преимущественно работали в Старом городе (район Симферополя - ред.), где есть своя специфика, связанная с шириной проезжей части и сетями."Переходим на периферийные дороги, внутри микрорайонов", – сказал Тараненко.Список дорог, которые будут капитально отремонтированы и заасфальтированы в 2024 году на имеющиеся средства, уже подготовлен и направлен в минтранс на согласование, добавил он. Точное число дорог и километраж Тараненко назвать затруднился, но отметил, что объектов "будет даже больше, чем в прошлом году".Также он добавил, что проблемы с дорогами в Симферополе, в том числе новыми, могут возникать из-за аварий на сетях с прохудившимися трубами, когда возникает необходимость разрывать дорожное покрытие. В таких случаях ситуация не зависит от дорожников – устранять последствия аварийных работ должны ресурсоснабжающие организации, пояснил он.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что властям поступило почти две тысячи обращений от жителей республики, которые пожаловались на состояние дорог и отсутствие ямочного ремонта. Наибольшее число жалоб получили от жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. Читайте также на РИА Новости Крым:Ямочный ремонт дороги между Симферополем и Херсонщиной будет регулярным В Симферополе отремонтируют улицу Севастопольскую: когда начнут работы Пешеходная зона разрушается в Феодосии – прокуратура начала проверку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт дорог, симферополь, анатолий тараненко, городская среда, благоустройство, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма, крым