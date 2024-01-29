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Крымчане жалуются на состояние грунтовых дорог – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Крымчане жалуются на состояние грунтовых дорог – Аксенов
Крымчане жалуются на состояние грунтовых дорог – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Крымчане жалуются на состояние грунтовых дорог – Аксенов
Жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов массово жалуются на состояние грунтовых дорог и отсутствие ямочного ремонта. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T11:12
2024-01-29T11:12
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов массово жалуются на состояние грунтовых дорог и отсутствие ямочного ремонта. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что к концу недели будут подведены итоги по каждому муниципалитету и установлены причины, по которым задачи по профилированию и отсыпке щебнем не были выполнены своевременно. Он также напомнил, что контроль за состоянием асфальтного покрытия должен быть постоянным на территории всех муниципалитетов.По словам министра транспорта РК Николая Лукашенко, ремонтные бригады "Крымавтодора" продолжают ямочный ремонт основных трасс из Крыма в новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в КрымуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФДорогу между Симферополем и Херсонщиной будут ремонтировать постоянно
https://crimea.ria.ru/20240129/dorogu-mezhdu-simferopolem-i-khersonschinoy-budut-remontirovat-postoyanno-1134525782.html
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, новости крыма, дороги крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крымавтодор
Крымчане жалуются на состояние грунтовых дорог – Аксенов

Почти две тысячи жалоб на состояние грунтовых дорог направили крымчане главе региона

11:12 29.01.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов массово жалуются на состояние грунтовых дорог и отсутствие ямочного ремонта. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"25 января поступило 1900 обращений по вопросам грейдирования грунтовых дорог и проведения ямочного ремонта, – написал в своем Telegram-канале Аксенов. – Наибольшее количество обращений – от жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов".
Аксенов отметил, что к концу недели будут подведены итоги по каждому муниципалитету и установлены причины, по которым задачи по профилированию и отсыпке щебнем не были выполнены своевременно. Он также напомнил, что контроль за состоянием асфальтного покрытия должен быть постоянным на территории всех муниципалитетов.
"Проезжаемость всех дорог должна быть обеспечена, после работы ресурсоснабжающих организаций дорожное покрытие необходимо восстанавливать в течение двух суток", – написал глава региона. Основным подрядчиком по выполнению ямочного ремонта, нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков является "Крымавтодор". Средства на эти работы имеются в полном объеме, подчеркнул он.
По словам министра транспорта РК Николая Лукашенко, ремонтные бригады "Крымавтодора" продолжают ямочный ремонт основных трасс из Крыма в новые регионы.
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