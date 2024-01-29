Крымчане жалуются на состояние грунтовых дорог – Аксенов
Почти две тысячи жалоб на состояние грунтовых дорог направили крымчане главе региона
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов массово жалуются на состояние грунтовых дорог и отсутствие ямочного ремонта. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"25 января поступило 1900 обращений по вопросам грейдирования грунтовых дорог и проведения ямочного ремонта, – написал в своем Telegram-канале Аксенов. – Наибольшее количество обращений – от жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов".
Аксенов отметил, что к концу недели будут подведены итоги по каждому муниципалитету и установлены причины, по которым задачи по профилированию и отсыпке щебнем не были выполнены своевременно. Он также напомнил, что контроль за состоянием асфальтного покрытия должен быть постоянным на территории всех муниципалитетов.
"Проезжаемость всех дорог должна быть обеспечена, после работы ресурсоснабжающих организаций дорожное покрытие необходимо восстанавливать в течение двух суток", – написал глава региона. Основным подрядчиком по выполнению ямочного ремонта, нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков является "Крымавтодор". Средства на эти работы имеются в полном объеме, подчеркнул он.
По словам министра транспорта РК Николая Лукашенко, ремонтные бригады "Крымавтодора" продолжают ямочный ремонт основных трасс из Крыма в новые регионы.
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