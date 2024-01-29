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Крымчане жалуются на состояние грунтовых дорог – Аксенов

Крымчане жалуются на состояние грунтовых дорог – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Крымчане жалуются на состояние грунтовых дорог – Аксенов

Жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов массово жалуются на состояние грунтовых дорог и отсутствие ямочного ремонта. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T11:12

2024-01-29T11:12

2024-01-29T11:12

сергей аксенов

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крымавтодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Жители Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов массово жалуются на состояние грунтовых дорог и отсутствие ямочного ремонта. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что к концу недели будут подведены итоги по каждому муниципалитету и установлены причины, по которым задачи по профилированию и отсыпке щебнем не были выполнены своевременно. Он также напомнил, что контроль за состоянием асфальтного покрытия должен быть постоянным на территории всех муниципалитетов.По словам министра транспорта РК Николая Лукашенко, ремонтные бригады "Крымавтодора" продолжают ямочный ремонт основных трасс из Крыма в новые регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в КрымуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФДорогу между Симферополем и Херсонщиной будут ремонтировать постоянно

https://crimea.ria.ru/20240129/dorogu-mezhdu-simferopolem-i-khersonschinoy-budut-remontirovat-postoyanno-1134525782.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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