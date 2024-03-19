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Где в центре Симферополя ограничат движение транспорта в среду - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Где в центре Симферополя ограничат движение транспорта в среду
Где в центре Симферополя ограничат движение транспорта в среду - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Где в центре Симферополя ограничат движение транспорта в среду
В центре Симферополя в среду, 20 марта, на нескольких участках улицы Долгоруковская будет ограничено движение из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T21:14
2024-03-19T21:14
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
городская среда
обрезка деревьев в симферополе
транспорт
логистика
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В центре Симферополя в среду, 20 марта, на нескольких участках улицы Долгоруковская будет ограничено движение из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Кроме того, в администрации столицы Крыма предупреждают, что в связи с проведением данных работ, возможны перебои с электроснабжением."В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам", - напоминают в администрации.Жителей и гостей города просят заранее планировать маршрут.В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев. Работы ведутся на центральных улицах города. Закончить его планируют до 15 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Многочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в СимферополеВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
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крым, симферополь, городская среда, обрезка деревьев в симферополе, транспорт, логистика, общество, новости крыма
Где в центре Симферополя ограничат движение транспорта в среду

В Симферополе в среду ограничат движение транспорта по улице Долгоруковская

21:14 19.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В центре Симферополя в среду, 20 марта, на нескольких участках улицы Долгоруковская будет ограничено движение из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7.30 до 00.00 часов 20 марта будет ограничено движение на участках улицы Долгоруковская: от улицы Желябова до улицы Толстого, от улицы Толстого до улицы Переулок Галерейный", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба администрации СимферополяВ Симферополе в среду ограничат движение на улице Долгоруковская - схема
В Симферополе в среду ограничат движение на улице Долгоруковская - схема
© Пресс-служба администрации Симферополя
В Симферополе в среду ограничат движение на улице Долгоруковская - схема
Кроме того, в администрации столицы Крыма предупреждают, что в связи с проведением данных работ, возможны перебои с электроснабжением.
"В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам", - напоминают в администрации.
Жителей и гостей города просят заранее планировать маршрут.
В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев. Работы ведутся на центральных улицах города. Закончить его планируют до 15 апреля.
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