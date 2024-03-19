https://crimea.ria.ru/20240319/gde-v-tsentre-simferopolya-ogranichat-dvizhenie-transporta-v-sredu-1135848439.html

Где в центре Симферополя ограничат движение транспорта в среду

Где в центре Симферополя ограничат движение транспорта в среду - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Где в центре Симферополя ограничат движение транспорта в среду

В центре Симферополя в среду, 20 марта, на нескольких участках улицы Долгоруковская будет ограничено движение из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T21:14

2024-03-19T21:14

2024-03-19T21:14

ситуация на дорогах крыма

крым

симферополь

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обрезка деревьев в симферополе

транспорт

логистика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В центре Симферополя в среду, 20 марта, на нескольких участках улицы Долгоруковская будет ограничено движение из-за обрезки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Кроме того, в администрации столицы Крыма предупреждают, что в связи с проведением данных работ, возможны перебои с электроснабжением."В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам", - напоминают в администрации.Жителей и гостей города просят заранее планировать маршрут.В Симферополе проходит первый этап массовой обрезки деревьев. Работы ведутся на центральных улицах города. Закончить его планируют до 15 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Многочисленные нарушения: кто ответит за обрезку деревьев в СимферополеВ Симферополе спиливают деревья: как вычисляют аварийныеПадают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму

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