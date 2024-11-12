https://crimea.ria.ru/20241112/bez-suschestvennykh-osadkov-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1141753201.html
Без существенных осадков: погода в Крыму во вторник
Без существенных осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Без существенных осадков: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Без существенных осадков. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T00:01
2024-11-12T00:01
2024-11-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Без существенных осадков. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +8...+10.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +9, днем +11...+13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без существенных осадков: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник туманно и без существенных осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Без существенных осадков. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на южном побережье до +10, днем +8…+13 градусов, в горах +2…+7", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +8...+10.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +9, днем +11...+13 градусов.
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