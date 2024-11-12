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Без существенных осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Без существенных осадков: погода в Крыму во вторник
Без существенных осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Без существенных осадков: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Без существенных осадков. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T00:01
2024-11-12T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Без существенных осадков. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +8...+10.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +9, днем +11...+13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241110/osen-vstupaet-v-prava-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1141715531.html
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без существенных осадков: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник туманно и без существенных осадков

00:01 12.11.2024
 
© РИА Новости КрымТуман
Туман - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Без существенных осадков. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на южном побережье до +10, днем +8…+13 градусов, в горах +2…+7", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +8...+10.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +9, днем +11...+13 градусов.
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Осень - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
10 ноября, 20:11Радио "Спутник в Крыму"
Осень вступает в права: погода в Крыму на неделю
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Без существенных осадков: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 12 ноября
22:43Главное за день: 11 ноября
22:30Главные новости Крыма: 11 ноября
22:03Гастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить
21:52О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае
21:31В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов
21:07В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема
20:52В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко
20:32Из-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла
20:11"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в России
19:53Главред RT Маргарита Симоньян удостоена премии "За мир и права человека"
19:34Семь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе
19:10Что туристы выбирают зимой в Крыму
18:48Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют
18:31В Крыму ОРВИ закрыла на карантин 18 групп в садах и 5 классов
18:03В Судаке семейные разборки завершились убийством
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