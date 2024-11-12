https://crimea.ria.ru/20241112/bez-suschestvennykh-osadkov-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1141753201.html

Без существенных осадков: погода в Крыму во вторник

Без существенных осадков: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Без существенных осадков: погода в Крыму во вторник

Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Без существенных осадков. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T00:01

2024-11-12T00:01

2024-11-12T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Без существенных осадков. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +8...+10.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +9, днем +11...+13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241110/osen-vstupaet-v-prava-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1141715531.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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