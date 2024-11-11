https://crimea.ria.ru/20241111/glavnye-novosti-kryma-11-noyabrya-1141774624.html

Главные новости Крыма: 11 ноября

Главные новости Крыма: 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Главные новости Крыма: 11 ноября

В Крыму в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом закрыли уже 18 групп в детских садах и пять классов в школах. Количество точек экстренного оповещения в... РИА Новости Крым, 11.11.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом закрыли уже 18 групп в детских садах и пять классов в школах. Количество точек экстренного оповещения в регионах Крыма будет увеличено, на эти цели выделено 11 миллионов рублей. Крымчане задолжали за отопление почти миллиард рублей. В Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища – для этого проведут масштабную реконструкцию водоводов. Под Новый год в Симферополе из соображений безопасности не будет массовых мероприятий.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму закрыли на карантин 18 групп в садах и 5 классовВ связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Крыму закрыты группы в нескольких детских садах и классы в трех школах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре."На последней отчетной неделе применялись меры по приостановлению образовательного процесса в отдельных группах и классах. Так, в 14 дошкольных образовательных учреждениях были закрыты 18 групп, в 3 школах закрыты 5 классов", – говорится в сообщении.В Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияДо конца года в населенных пунктах Крыма добавится более 150 точек экстренного оповещения, на эти цели выделено 11 миллионов рублей. Об этом сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов."На сегодняшний день созданы основной и запасной пункты управления системой, а также 25 пунктов управления муниципальных систем. В 383 населенных пунктах республики установлено 609 оконечных устройств с громкоговорителями. До конца текущего года их число вырастет до 762", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, это позволит охватить возможностью экстренного оповещения 84% населения региона.Долг крымчан за отопление приближается к миллиардуКрымчане должны за отопление уже 916 миллионов рублей, и долги продолжают расти. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко."Объем дебиторской задолженности населения за услуги теплоснабжения на сегодня составляет 916 миллионов рублей. Просим всех гасить долги. Предприятие идет навстречу потребителям: при погашении суммы задолженности проводим мероприятие по списанию пеней", – сказал Прилипко.Он уточнил, что при погашении основного долга, потребитель освобождается от штрафных санкций.В Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилищаВ Белогорском районе Крыма пройдет масштабная реконструкция, которая предполагает ремонт старых сетей и частично строительство новых участков водовода. Кроме того, будет установлено несколько водонапорных башен, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов."Для двадцати населенных пунктов Белогорского района острой является проблема водоснабжения. Для ее комплексного решения будет проведен ремонт и строительство сетей, установка водонапорных башен. Необходимое финансирование выделено, завершить работы планируется до 1 июня 2025 года", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый годВ Новогодние праздники в столице Крыма не планируется массовых мероприятий, но праздничную атмосферу власти обещают создать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев."К сожалению, как и в прошлый Новый год, масштабных массовых мероприятий не будет из соображений безопасности. Но вместе с тем наши самые маленькие жители без праздничных мероприятий не останутся, они будут организованы. Мы уже занимаемся этим вопросом. Будет подготовлена афиша – все будет опубликовано", – сказал мэр города.По словам Михаила Афанасьева, в запланированных новогодних мероприятиях возможно будет поучаствовать как лично, так и онлайн.

https://crimea.ria.ru/20241111/sem-zemelnykh-uchastkov-vydeleny-pod-novye-shkoly-v-simferopole-1141770482.html

https://crimea.ria.ru/20241111/rossiya-ne-dopustit-prisutstvie-zapada-v-chernom-more--patrushev-1141769744.html

https://crimea.ria.ru/20241111/otopitelnyy-sezon-v-krymu-kto-ostalsya-bez-tepla-i-kak-eto-kompensiruyut-1141761261.html

https://crimea.ria.ru/20241111/chto-turisty-vybirayut-zimoy-v-krymu-1141770325.html

https://crimea.ria.ru/20241111/blagoustroystvo-simferopolya-chto-novogo-postroyat-i-otremontiruyut-1141769158.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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