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Главные новости Крыма: 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Главные новости Крыма: 11 ноября
Главные новости Крыма: 11 ноября - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Главные новости Крыма: 11 ноября
В Крыму в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом закрыли уже 18 групп в детских садах и пять классов в школах. Количество точек экстренного оповещения в... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом закрыли уже 18 групп в детских садах и пять классов в школах. Количество точек экстренного оповещения в регионах Крыма будет увеличено, на эти цели выделено 11 миллионов рублей. Крымчане задолжали за отопление почти миллиард рублей. В Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища – для этого проведут масштабную реконструкцию водоводов. Под Новый год в Симферополе из соображений безопасности не будет массовых мероприятий.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму закрыли на карантин 18 групп в садах и 5 классовВ связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Крыму закрыты группы в нескольких детских садах и классы в трех школах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре."На последней отчетной неделе применялись меры по приостановлению образовательного процесса в отдельных группах и классах. Так, в 14 дошкольных образовательных учреждениях были закрыты 18 групп, в 3 школах закрыты 5 классов", – говорится в сообщении.В Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияДо конца года в населенных пунктах Крыма добавится более 150 точек экстренного оповещения, на эти цели выделено 11 миллионов рублей. Об этом сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов."На сегодняшний день созданы основной и запасной пункты управления системой, а также 25 пунктов управления муниципальных систем. В 383 населенных пунктах республики установлено 609 оконечных устройств с громкоговорителями. До конца текущего года их число вырастет до 762", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, это позволит охватить возможностью экстренного оповещения 84% населения региона.Долг крымчан за отопление приближается к миллиардуКрымчане должны за отопление уже 916 миллионов рублей, и долги продолжают расти. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко."Объем дебиторской задолженности населения за услуги теплоснабжения на сегодня составляет 916 миллионов рублей. Просим всех гасить долги. Предприятие идет навстречу потребителям: при погашении суммы задолженности проводим мероприятие по списанию пеней", – сказал Прилипко.Он уточнил, что при погашении основного долга, потребитель освобождается от штрафных санкций.В Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилищаВ Белогорском районе Крыма пройдет масштабная реконструкция, которая предполагает ремонт старых сетей и частично строительство новых участков водовода. Кроме того, будет установлено несколько водонапорных башен, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов."Для двадцати населенных пунктов Белогорского района острой является проблема водоснабжения. Для ее комплексного решения будет проведен ремонт и строительство сетей, установка водонапорных башен. Необходимое финансирование выделено, завершить работы планируется до 1 июня 2025 года", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый годВ Новогодние праздники в столице Крыма не планируется массовых мероприятий, но праздничную атмосферу власти обещают создать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев."К сожалению, как и в прошлый Новый год, масштабных массовых мероприятий не будет из соображений безопасности. Но вместе с тем наши самые маленькие жители без праздничных мероприятий не останутся, они будут организованы. Мы уже занимаемся этим вопросом. Будет подготовлена афиша – все будет опубликовано", – сказал мэр города.По словам Михаила Афанасьева, в запланированных новогодних мероприятиях возможно будет поучаствовать как лично, так и онлайн.
https://crimea.ria.ru/20241111/sem-zemelnykh-uchastkov-vydeleny-pod-novye-shkoly-v-simferopole-1141770482.html
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главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 11 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 11 ноября

22:30 11.11.2024 (обновлено: 22:35 11.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом закрыли уже 18 групп в детских садах и пять классов в школах. Количество точек экстренного оповещения в регионах Крыма будет увеличено, на эти цели выделено 11 миллионов рублей. Крымчане задолжали за отопление почти миллиард рублей. В Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища – для этого проведут масштабную реконструкцию водоводов. Под Новый год в Симферополе из соображений безопасности не будет массовых мероприятий.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Крыму закрыли на карантин 18 групп в садах и 5 классов

В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Крыму закрыты группы в нескольких детских садах и классы в трех школах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"На последней отчетной неделе применялись меры по приостановлению образовательного процесса в отдельных группах и классах. Так, в 14 дошкольных образовательных учреждениях были закрыты 18 групп, в 3 школах закрыты 5 классов", – говорится в сообщении.
Строительство
19:34Радио "Спутник в Крыму"
Семь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе

В Крыму увеличат число точек экстренного оповещения

До конца года в населенных пунктах Крыма добавится более 150 точек экстренного оповещения, на эти цели выделено 11 миллионов рублей. Об этом сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.
"На сегодняшний день созданы основной и запасной пункты управления системой, а также 25 пунктов управления муниципальных систем. В 383 населенных пунктах республики установлено 609 оконечных устройств с громкоговорителями. До конца текущего года их число вырастет до 762", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, это позволит охватить возможностью экстренного оповещения 84% населения региона.
Черноморский флот
17:41
Россия не допустит присутствия Запада в Черном море – Патрушев

Долг крымчан за отопление приближается к миллиарду

Крымчане должны за отопление уже 916 миллионов рублей, и долги продолжают расти. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил генеральный директор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
"Объем дебиторской задолженности населения за услуги теплоснабжения на сегодня составляет 916 миллионов рублей. Просим всех гасить долги. Предприятие идет навстречу потребителям: при погашении суммы задолженности проводим мероприятие по списанию пеней", – сказал Прилипко.
Он уточнил, что при погашении основного долга, потребитель освобождается от штрафных санкций.
Подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
13:34
Отопительный сезон в Крыму: кто остался без тепла и как это компенсируют

В Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилища

В Белогорском районе Крыма пройдет масштабная реконструкция, которая предполагает ремонт старых сетей и частично строительство новых участков водовода. Кроме того, будет установлено несколько водонапорных башен, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Для двадцати населенных пунктов Белогорского района острой является проблема водоснабжения. Для ее комплексного решения будет проведен ремонт и строительство сетей, установка водонапорных башен. Необходимое финансирование выделено, завершить работы планируется до 1 июня 2025 года", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Отдыхающие в бассейне - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
19:10
Что туристы выбирают зимой в Крыму

В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый год

В Новогодние праздники в столице Крыма не планируется массовых мероприятий, но праздничную атмосферу власти обещают создать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
"К сожалению, как и в прошлый Новый год, масштабных массовых мероприятий не будет из соображений безопасности. Но вместе с тем наши самые маленькие жители без праздничных мероприятий не останутся, они будут организованы. Мы уже занимаемся этим вопросом. Будет подготовлена афиша – все будет опубликовано", – сказал мэр города.
По словам Михаила Афанасьева, в запланированных новогодних мероприятиях возможно будет поучаствовать как лично, так и онлайн.
Детский парк Симферополь - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
18:48Радио "Спутник в Крыму"
Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют
 
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22:43Главное за день: 11 ноября
22:30Главные новости Крыма: 11 ноября
22:03Гастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить
21:52О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае
21:31В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов
21:07В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема
20:52В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко
20:32Из-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла
20:11"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в России
19:53Главред RT Маргарита Симоньян удостоена премии "За мир и права человека"
19:34Семь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе
19:10Что туристы выбирают зимой в Крыму
18:48Благоустройство Симферополя: что нового построят и отремонтируют
18:31В Крыму ОРВИ закрыла на карантин 18 групп в садах и 5 классов
18:03В Судаке семейные разборки завершились убийством
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17:02Два хулигана в Симферополе ради забавы жгли машины
16:43В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый год
16:21В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за год
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