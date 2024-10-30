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Большая авария в Симферополе – без света 6,5 тысяч человек
Большая авария в Симферополе – без света 6,5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Большая авария в Симферополе – без света 6,5 тысяч человек
Почти 6,5 тысяч жителей крымской столицы вечером в среду остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T18:07
2024-10-30T18:07
2024-10-30T18:12
симферополь
владимир воронкин
электричество
электроэнергия
электросети крыма
лэп
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Почти 6,5 тысяч жителей крымской столицы вечером в среду остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По данным Воронкина, к этому времени из-за аварии обесточены девять трансформаторных подстанций и 2937 точек поставок. В этой связи без света остаются 6467 человек.Как уточняет пресс-служба компании "Крымэнерго", аварийное отключение затронуло симферопольский микрорайон ГРЭС. Частично отключены улицы Залесская, Севастопольская, Балаклавская и прилегающие улицы. Также без света поселок Новониколаевка и микрорайон Фонтаны."Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей – три часа", – проинформировали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город на западе Крыма частично обесточен"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
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симферополь, владимир воронкин, электричество, электроэнергия, электросети крыма, лэп, отключение электроэнергии
Большая авария в Симферополе – без света 6,5 тысяч человек
Почти 6,5 тысяч человек в Симферополе остались без света из-за аварии на сетях
18:07 30.10.2024 (обновлено: 18:12 30.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Почти 6,5 тысяч жителей крымской столицы вечером в среду остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях предприятия "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в Симферополе", – сказано в Telegram-канале замглавы профильного министерства.
По данным Воронкина, к этому времени из-за аварии обесточены девять трансформаторных подстанций и 2937 точек поставок. В этой связи без света остаются 6467 человек.
Как уточняет пресс-служба компании "Крымэнерго", аварийное отключение затронуло симферопольский микрорайон ГРЭС. Частично отключены улицы Залесская, Севастопольская, Балаклавская и прилегающие улицы. Также без света поселок Новониколаевка и микрорайон Фонтаны.
"Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей – три часа", – проинформировали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
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