https://crimea.ria.ru/20241030/bolshaya-avariya-v-simferopole--bez-sveta-65-tysyach-chelovek-1141484408.html

Большая авария в Симферополе – без света 6,5 тысяч человек

Большая авария в Симферополе – без света 6,5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Большая авария в Симферополе – без света 6,5 тысяч человек

Почти 6,5 тысяч жителей крымской столицы вечером в среду остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T18:07

2024-10-30T18:07

2024-10-30T18:12

симферополь

владимир воронкин

электричество

электроэнергия

электросети крыма

лэп

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Почти 6,5 тысяч жителей крымской столицы вечером в среду остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По данным Воронкина, к этому времени из-за аварии обесточены девять трансформаторных подстанций и 2937 точек поставок. В этой связи без света остаются 6467 человек.Как уточняет пресс-служба компании "Крымэнерго", аварийное отключение затронуло симферопольский микрорайон ГРЭС. Частично отключены улицы Залесская, Севастопольская, Балаклавская и прилегающие улицы. Также без света поселок Новониколаевка и микрорайон Фонтаны."Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей – три часа", – проинформировали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город на западе Крыма частично обесточен"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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