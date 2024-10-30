Рейтинг@Mail.ru
Большая авария в Симферополе – без света 6,5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241030/bolshaya-avariya-v-simferopole--bez-sveta-65-tysyach-chelovek-1141484408.html
Большая авария в Симферополе – без света 6,5 тысяч человек
Большая авария в Симферополе – без света 6,5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Большая авария в Симферополе – без света 6,5 тысяч человек
Почти 6,5 тысяч жителей крымской столицы вечером в среду остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T18:07
2024-10-30T18:12
симферополь
владимир воронкин
электричество
электроэнергия
электросети крыма
лэп
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138942377_173:0:1280:623_1920x0_80_0_0_4cac71dfe45e90e66a3acf5a441090fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Почти 6,5 тысяч жителей крымской столицы вечером в среду остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По данным Воронкина, к этому времени из-за аварии обесточены девять трансформаторных подстанций и 2937 точек поставок. В этой связи без света остаются 6467 человек.Как уточняет пресс-служба компании "Крымэнерго", аварийное отключение затронуло симферопольский микрорайон ГРЭС. Частично отключены улицы Залесская, Севастопольская, Балаклавская и прилегающие улицы. Также без света поселок Новониколаевка и микрорайон Фонтаны."Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей – три часа", – проинформировали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город на западе Крыма частично обесточен"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138942377_301:0:1186:664_1920x0_80_0_0_c540516472d1f0035a8040a59f007cfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, владимир воронкин, электричество, электроэнергия, электросети крыма, лэп, отключение электроэнергии
Большая авария в Симферополе – без света 6,5 тысяч человек

Почти 6,5 тысяч человек в Симферополе остались без света из-за аварии на сетях

18:07 30.10.2024 (обновлено: 18:12 30.10.2024)
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Почти 6,5 тысяч жителей крымской столицы вечером в среду остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях предприятия "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в Симферополе", – сказано в Telegram-канале замглавы профильного министерства.

По данным Воронкина, к этому времени из-за аварии обесточены девять трансформаторных подстанций и 2937 точек поставок. В этой связи без света остаются 6467 человек.
Как уточняет пресс-служба компании "Крымэнерго", аварийное отключение затронуло симферопольский микрорайон ГРЭС. Частично отключены улицы Залесская, Севастопольская, Балаклавская и прилегающие улицы. Также без света поселок Новониколаевка и микрорайон Фонтаны.
"Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей – три часа", – проинформировали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Город на западе Крыма частично обесточен
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
 
СимферопольВладимир ВоронкинЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросети КрымаЛЭПОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Венгрия пресекла попытку иностранных спецслужб отправить оружие Киеву
18:34Путин указал на недостаточную поддержку инвалидов СВО в регионах
18:22Читаем договор: какие платные допуслуги навязывают автосалоны
18:07Большая авария в Симферополе – без света 6,5 тысяч человек
17:55Подозреваемого в ДТП погибшими подростками в Крыму взяли под стражу
17:39Киев получил только 10% от одобренного в США пакета помощи – Зеленский
17:27В Крым идут морозы
17:20В Керчи простились с героем спецоперации Бражниковым
17:11На Крымском мосту почти в четыре раза выросла очередь со стороны Керчи
16:40Почти 500 детей из Белгородской области отдохнули за смену в Евпатории
16:16Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – Колокольцев
16:03ВСУ ударили по дому в Запорожской области – есть погибший и тяжелораненые
15:47Цыган-гастролер обманул пенсионерку из Севастополя на 100 тысяч рублей
15:31Число нелегальных мигрантов в России выросло на 40% с начала года
15:11В Крыму появится первый населенный пункт без вывесок на латинице
14:50Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма
14:32В Курской области отражены восемь новых атак украинских боевиков
14:17Житель Крыма избил и похитил знакомого - дело 2015 года ушло в суд
14:11У Крымского моста начала расти очередь
13:51Убежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшее
Лента новостейМолния