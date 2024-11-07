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Евросоюз скоро рухнет: гражданин Греции честно рассказал о ценах в Европе - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Евросоюз скоро рухнет: гражданин Греции честно рассказал о ценах в Европе
Евросоюз скоро рухнет: гражданин Греции честно рассказал о ценах в Европе - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Евросоюз скоро рухнет: гражданин Греции честно рассказал о ценах в Европе
Евросоюз скоро рухнет, и ныне живущее поколение увидит это своими глазами. Во многих странах Европы повышаются цены на качественные продукты и падает уровень... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T07:16
2024-11-07T07:43
европейский союз (ес)
греция
россия
туризм
в мире
мнения
иоаннис кофопулос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Евросоюз скоро рухнет, и ныне живущее поколение увидит это своими глазами. Во многих странах Европы повышаются цены на качественные продукты и падает уровень жизни. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал греческий певец и музыкант, участник шоу "Голос" в России Иоаннис Кофопулос."Вы знаете, 2009 год доставил серьезные проблемы для моей страны. Например, только за последние два года цены на оливковое масло в Греции выросли в три раза. В 2001 году оно стоило три евро за литр, а сейчас стоит 10", – рассказал он.Больше чем в два раза поднялась цена на другой греческий национальный продукт – сыр фета. Он считается традиционным ингредиентом греческой кухни."Настоящая, хорошая, не искусственная фета сейчас стоит не меньше 15 евро за килограмм, а два года назад было семь. Понимаете, какая колоссальная разница", – подчеркнул певец.Многие предприниматели разорились и покинули Грецию. Иоаннис приглашает их жить и работать в России, которая предлагает очень хорошие условия для развития.В греческом городе Салоники родители Иоанниса занимались ресторанным бизнесом. И русские туристы были самыми лучшими, потому что их было много и они любили веселиться, делится он воспоминаниями."Мы с ними всегда находили общий язык. Русские всегда приходили на наши праздники и очень дружно во всем участвовали", – рассказал музыкант.Народ Греции и сейчас хорошо относится к России и русским, несмотря на официальную пропаганду, говорит он. В 2014 году, когда начались санкции и запреты русской культуры, многие из них понесли убытки.Иоаннис Кофопулос также рассказал, что за последние десять лет в России существенно улучшилось качество продуктов. Во время путешествий по Крыму он предпочитает посещать рестораны с восточной кухней, где ему особенно нравятся чебуреки и плов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полюбил Крым: регент хора собора в Херсонесе - об обстрелах и попсеЛидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком богаЗа Родину, за Путина – Стивен Сигал готов воевать за Россию
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европейский союз (ес), греция, россия, туризм, в мире, мнения, иоаннис кофопулос
Евросоюз скоро рухнет: гражданин Греции честно рассказал о ценах в Европе

Греческий музыкант в российском Крыму рассказал о ценах в Греции

07:16 07.11.2024 (обновлено: 07:43 07.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичМузыкант, вокалист и композитор Иоаннис Кофопулос (Греция)
Музыкант, вокалист и композитор Иоаннис Кофопулос (Греция) - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Евросоюз скоро рухнет, и ныне живущее поколение увидит это своими глазами. Во многих странах Европы повышаются цены на качественные продукты и падает уровень жизни. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал греческий певец и музыкант, участник шоу "Голос" в России Иоаннис Кофопулос.
"Вы знаете, 2009 год доставил серьезные проблемы для моей страны. Например, только за последние два года цены на оливковое масло в Греции выросли в три раза. В 2001 году оно стоило три евро за литр, а сейчас стоит 10", – рассказал он.
Больше чем в два раза поднялась цена на другой греческий национальный продукт – сыр фета. Он считается традиционным ингредиентом греческой кухни.
"Настоящая, хорошая, не искусственная фета сейчас стоит не меньше 15 евро за килограмм, а два года назад было семь. Понимаете, какая колоссальная разница", – подчеркнул певец.
Многие предприниматели разорились и покинули Грецию. Иоаннис приглашает их жить и работать в России, которая предлагает очень хорошие условия для развития.

"Россия сохраняет традиционные ценности. Кто хочет жить мирно, работать и делать что-то для людей, тому надо ехать в Россию. Я до сих пор не могу поверить, что в моей православной Греции в школах детям говорят, что у них нет папы и мамы, а есть родитель 1 и родитель 2", – признался он.

В греческом городе Салоники родители Иоанниса занимались ресторанным бизнесом. И русские туристы были самыми лучшими, потому что их было много и они любили веселиться, делится он воспоминаниями.
"Мы с ними всегда находили общий язык. Русские всегда приходили на наши праздники и очень дружно во всем участвовали", – рассказал музыкант.
Народ Греции и сейчас хорошо относится к России и русским, несмотря на официальную пропаганду, говорит он. В 2014 году, когда начались санкции и запреты русской культуры, многие из них понесли убытки.
Иоаннис Кофопулос также рассказал, что за последние десять лет в России существенно улучшилось качество продуктов. Во время путешествий по Крыму он предпочитает посещать рестораны с восточной кухней, где ему особенно нравятся чебуреки и плов.
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