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Главное за день: 7 ноября

Главное за день: 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Главное за день: 7 ноября

Глава российского МИДа Сергей Лавров оценил перспективы отношений с США при новом президенте Дональде Трампе. После поражения кандидата Камалы Харрис на выборах РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T22:22

2024-11-07T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Глава российского МИДа Сергей Лавров оценил перспективы отношений с США при новом президенте Дональде Трампе. После поражения кандидата Камалы Харрис на выборах действующий американский президент Джо Байден выступил с заявлением. Греческий музыкант в российском Крыму рассказал о ценах в Греции и о том, что ЕС скоро рухнет. Правящая коалиция в парламенте Германии распалась из-за киевского режима.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Перспективы отношений с ТрампомЕсли со стороны новой американской администрации последует инициатива о честном и равноправном диалоге с Россией, за Москвой дело не станет. Об этом журналистам сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о перспективах нормализации отношений двух стран после прихода на президентский пост в США Дональда Трампа.Байден объяснил проигрыш ХаррисДействующий президент США Джо Байден в своем первом заявлении после поражения Камалы Харрис на выборах главы государства объяснил ее проигрыш тем, что кандидат от демократов вступила в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.Когда рухнет ЕвросоюзЕвросоюз скоро рухнет, и ныне живущее поколение увидит это своими глазами. Во многих европейских странах растут цены на продукты и падает уровень жизни. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал греческий певец и музыкант, участник шоу "Голос" в России Иоаннис Кофопулос."Вы знаете, 2009 год доставил серьезные проблемы для моей страны. Например, только за последние два года цены на оливковое масло в Греции выросли в три раза. В 2001 году оно стоило три евро за литр, а сейчас стоит 10", – рассказал гость.Парламент в Германии трещитПравящая в немецком парламенте коалиция "Светофор", состоящая из социал-демократов, "зеленых" и Свободной демократической партии (СвПД), распалась. Вице-канцлер и министр экономики страны ("Зеленые") Роберт Хабек связал это с нежеланием главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП) согласовать большую сумму финансовых средств для помощи киевскому режиму на следующий год."Закрыть брешь в бюджете не удалось. На столе лежали возможные решения. На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа (президентом США – ред.)", - цитирует Хабека РИА Новости.

https://crimea.ria.ru/20241107/putin-zapad-podvel-mir-k-opasnoy-cherte-1141690634.html

https://crimea.ria.ru/20241107/kak-raspad-koalitsii-v-germanii-povliyaet-na-podderzhku-ukrainy-1141680527.html

https://crimea.ria.ru/20241107/konflikt-na-ukraine-ostavlyaet-vse-menshe-mesta-na-diplomatiyu--erdogan-1141687754.html

https://crimea.ria.ru/20241107/bayden-poobeschal-mirno-peredat-vlast-trampu-20-yanvarya-1141689787.html

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