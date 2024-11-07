После поражения Харрис на выборах Байден выступил с заявлением
Байден выступил с первым заявлением после поражения Харрис на выборах
06:01 07.11.2024 (обновлено: 06:25 07.11.2024)
© AFP 2024 / EVAN VUCCIПрезидент США Джо Байден
© AFP 2024 / EVAN VUCCI
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Действующий президент США Джо Байден в своем первом заявлении после поражения Камалы Харрис на выборах главы государства объяснил ее проигрыш тем, что кандидат от демократов вступила в гонку при чрезвычайных обстоятельствах. Об этом пишет РИА Новости.
"Еще пришлось вступить при чрезвычайных обстоятельствах и возглавить историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно было достичь", – сказал Байден.
И добавил, что Харрис "продолжит вести борьбу с целью, решимостью и радостью".
Незадолго до этого Харрис впервые после поражения появилась перед сторонниками в Вашингтоне. Она поздравила с победой своего соперника республиканца Дональда Трампа, пообещав мирную передачу власти, и заверила, что "продолжит политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве".
Информация о победе кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США появилась в среду утром. Трамп станет 47-м президентом США, и лично для него это будет второй срок на этом посту.
После оглашения результатов выборов президента США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать выводы только по конкретным шагам будущей американской администрации, пока же рассуждать о возможных сценариях развития ситуации на Украине при новом президенте Америки неуместно.
Свое мнение по этому поводу высказал и заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. По его словам, вновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать.
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