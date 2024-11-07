https://crimea.ria.ru/20241107/posle-porazheniya-kharris-na-vyborakh-bayden-vystupil-s-zayavleniem-1141665444.html

После поражения Харрис на выборах Байден выступил с заявлением

После поражения Харрис на выборах Байден выступил с заявлением - РИА Новости Крым, 07.11.2024

После поражения Харрис на выборах Байден выступил с заявлением

Действующий президент США Джо Байден в своем первом заявлении после поражения Камалы Харрис на выборах главы государства объяснил ее проигрыш тем, что кандидат... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T06:01

2024-11-07T06:01

2024-11-07T06:25

сша

выборы президента сша

новости

дональд трамп

камала харрис

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Действующий президент США Джо Байден в своем первом заявлении после поражения Камалы Харрис на выборах главы государства объяснил ее проигрыш тем, что кандидат от демократов вступила в гонку при чрезвычайных обстоятельствах. Об этом пишет РИА Новости.И добавил, что Харрис "продолжит вести борьбу с целью, решимостью и радостью".Незадолго до этого Харрис впервые после поражения появилась перед сторонниками в Вашингтоне. Она поздравила с победой своего соперника республиканца Дональда Трампа, пообещав мирную передачу власти, и заверила, что "продолжит политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве".Информация о победе кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США появилась в среду утром. Трамп станет 47-м президентом США, и лично для него это будет второй срок на этом посту.После оглашения результатов выборов президента США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать выводы только по конкретным шагам будущей американской администрации, пока же рассуждать о возможных сценариях развития ситуации на Украине при новом президенте Америки неуместно.Свое мнение по этому поводу высказал и заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. По его словам, вновь избранный президент США Дональд Трамп не хочет финансировать киевский режим, однако система заставит его это делать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва не питает иллюзий: заявление МИД России по выборам в СШАПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнениеТрамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение

https://crimea.ria.ru/20241106/vybory-prezidenta-ssha-1141333736.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, выборы президента сша, новости, дональд трамп, камала харрис, джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика