https://crimea.ria.ru/20241108/rossiya-posle-putina-chto-budet-so-stranoy--otvet-prezidenta-1141698583.html

Россия после Путина: что будет со страной – ответ президента

Россия после Путина: что будет со страной – ответ президента - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Россия после Путина: что будет со страной – ответ президента

Россия должна продолжать движение по пути следования своим национальным интересам. Об этом завил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как может РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T00:23

2024-11-08T00:23

2024-11-08T00:25

россия

владимир путин (политик)

политика

общество

валдай

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Россия должна продолжать движение по пути следования своим национальным интересам. Об этом завил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как может измениться политический курс страны после его президентства."Россия идет своим путем. Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет. Конечно, ее нужно интегрировать - мы от этого не отказываемся. Но, мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года. Это был путь, который был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право", - сказал президент в рамках заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что Россия не может существовать в подчиненном или даже полу-подчиненном положении и вокруг этой мысли консолидировался народ, который осознал, что стратегические интересы страны заключаются в ее независимости и суверенитете.Россия не может существовать без суверенитета, заявил президент страны Владимир Путин в октябре на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. Президент тогда напомнил о многочисленных попытках запада указывать России на место, что в конечном счете привело бы страну к скатыванию в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию сырьевых придатков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обозначил главную миссию РоссииПутин рассказал о главных ценностях Русского мираПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), политика, общество, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"