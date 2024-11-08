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Россия после Путина: что будет со страной – ответ президента - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Россия после Путина: что будет со страной – ответ президента
Россия после Путина: что будет со страной – ответ президента - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Россия после Путина: что будет со страной – ответ президента
Россия должна продолжать движение по пути следования своим национальным интересам. Об этом завил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как может РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T00:23
2024-11-08T00:25
россия
владимир путин (политик)
политика
общество
валдай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Россия должна продолжать движение по пути следования своим национальным интересам. Об этом завил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как может измениться политический курс страны после его президентства."Россия идет своим путем. Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет. Конечно, ее нужно интегрировать - мы от этого не отказываемся. Но, мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года. Это был путь, который был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право", - сказал президент в рамках заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что Россия не может существовать в подчиненном или даже полу-подчиненном положении и вокруг этой мысли консолидировался народ, который осознал, что стратегические интересы страны заключаются в ее независимости и суверенитете.Россия не может существовать без суверенитета, заявил президент страны Владимир Путин в октябре на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. Президент тогда напомнил о многочисленных попытках запада указывать России на место, что в конечном счете привело бы страну к скатыванию в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию сырьевых придатков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обозначил главную миссию РоссииПутин рассказал о главных ценностях Русского мираПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин
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РИА Новости Крым
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россия, владимир путин (политик), политика, общество, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия после Путина: что будет со страной – ответ президента

Путин: Россия должна продолжать следовать своим национальным интересам

00:23 08.11.2024 (обновлено: 00:25 08.11.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Россия должна продолжать движение по пути следования своим национальным интересам. Об этом завил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, как может измениться политический курс страны после его президентства.
"Россия идет своим путем. Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет. Конечно, ее нужно интегрировать - мы от этого не отказываемся. Но, мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года. Это был путь, который был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право", - сказал президент в рамках заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он подчеркнул, что Россия не может существовать в подчиненном или даже полу-подчиненном положении и вокруг этой мысли консолидировался народ, который осознал, что стратегические интересы страны заключаются в ее независимости и суверенитете.
"Мне кажется, что наш народ, простые граждане это осознали, когда поняли, что пытаются сделать с нами наши геополитические противники, как бы красиво это не выглядело и как бы покровительственно не похлопывали нам по плечу. Именно с этим связана такая необычная консолидация российского общества", - убежден глава российского государства.
Россия не может существовать без суверенитета, заявил президент страны Владимир Путин в октябре на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС. Президент тогда напомнил о многочисленных попытках запада указывать России на место, что в конечном счете привело бы страну к скатыванию в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию сырьевых придатков.
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