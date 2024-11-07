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Путин обозначил главную миссию России - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Путин обозначил главную миссию России
Путин обозначил главную миссию России - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Путин обозначил главную миссию России
Миссия России заключается не только в отстаивании собственных интересов, но и в борьбе за свободу и развитие абсолютного большинства государств. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T21:22
2024-11-07T21:23
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Миссия России заключается не только в отстаивании собственных интересов, но и в борьбе за свободу и развитие абсолютного большинства государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.При этом, он подчеркнул, что Россия призывает всех участников международного процесса к равноправному диалогу.Открытость к взаимодействию, важность сохранения многообразности мира, максимальная представительность, взаимная безопасность, справедливость и равноправие должны лечь в основу нового многополярного мироустройства, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействованоВ переустройстве мира наступает момент истины – ПутинРоссия открыта для сотрудничества со всеми странами – Путин
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владимир путин (политик), россия, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", политика, в мире, безопасность, новости
Путин обозначил главную миссию России

Путин: миссия России в борьбе за свободу и развитие абсолютного большинства государств

21:22 07.11.2024 (обновлено: 21:23 07.11.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Миссия России заключается не только в отстаивании собственных интересов, но и в борьбе за свободу и развитие абсолютного большинства государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.
"Мы не за свою свободу боремся, не за свои права, не только за свой суверенитет, а защищаем всеобщие права и свободы, возможность развития и существования абсолютного большинства государств. В этом в известнйо степени мы видим и миссию нашей страны", - заявил глава российского государства.
При этом, он подчеркнул, что Россия призывает всех участников международного процесса к равноправному диалогу.
"Давить на нас бесполезно, а договариваться с полным учетом взаимных законных интересов мы всегда готовы", - сказал президент.
Открытость к взаимодействию, важность сохранения многообразности мира, максимальная представительность, взаимная безопасность, справедливость и равноправие должны лечь в основу нового многополярного мироустройства, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
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Владимир Путин (политик)РоссияВалдайМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"ПолитикаВ миреБезопасностьНовости
 
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