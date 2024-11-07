Путин обозначил главную миссию России
Путин: миссия России в борьбе за свободу и развитие абсолютного большинства государств
21:22 07.11.2024 (обновлено: 21:23 07.11.2024)
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Миссия России заключается не только в отстаивании собственных интересов, но и в борьбе за свободу и развитие абсолютного большинства государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.
"Мы не за свою свободу боремся, не за свои права, не только за свой суверенитет, а защищаем всеобщие права и свободы, возможность развития и существования абсолютного большинства государств. В этом в известнйо степени мы видим и миссию нашей страны", - заявил глава российского государства.
При этом, он подчеркнул, что Россия призывает всех участников международного процесса к равноправному диалогу.
"Давить на нас бесполезно, а договариваться с полным учетом взаимных законных интересов мы всегда готовы", - сказал президент.
Открытость к взаимодействию, важность сохранения многообразности мира, максимальная представительность, взаимная безопасность, справедливость и равноправие должны лечь в основу нового многополярного мироустройства, заявлял ранее президент России Владимир Путин.
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