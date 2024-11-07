https://crimea.ria.ru/20241107/putin-oboznachil-glavnuyu-missiyu-rossii-1141694345.html

Путин обозначил главную миссию России

Путин обозначил главную миссию России - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Путин обозначил главную миссию России

Миссия России заключается не только в отстаивании собственных интересов, но и в борьбе за свободу и развитие абсолютного большинства государств. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T21:22

2024-11-07T21:22

2024-11-07T21:23

владимир путин (политик)

россия

валдай

международный дискуссионный клуб "валдай"

политика

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Миссия России заключается не только в отстаивании собственных интересов, но и в борьбе за свободу и развитие абсолютного большинства государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.При этом, он подчеркнул, что Россия призывает всех участников международного процесса к равноправному диалогу.Открытость к взаимодействию, важность сохранения многообразности мира, максимальная представительность, взаимная безопасность, справедливость и равноправие должны лечь в основу нового многополярного мироустройства, заявлял ранее президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействованоВ переустройстве мира наступает момент истины – ПутинРоссия открыта для сотрудничества со всеми странами – Путин

россия

валдай

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин (политик), россия, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", политика, в мире, безопасность, новости