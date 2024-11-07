https://crimea.ria.ru/20241107/v-pereustroystve-mira-nastupaet-moment-istiny--putin-1141690469.html

В переустройстве мира наступает момент истины – Путин

В переустройстве мира наступает момент истины – Путин - РИА Новости Крым, 07.11.2024

В переустройстве мира наступает момент истины – Путин

Сегодня в мире наступает момент истины, прежнее его устройство безвозвратно ушло, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T20:01

2024-11-07T20:01

2024-11-07T20:04

владимир путин (политик)

россия

валдай

международный дискуссионный клуб "валдай"

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня в мире наступает момент истины, прежнее его устройство безвозвратно ушло, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.Непримиримой эта борьба является, прежде всего, по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние, а это столкновение самих принципов, на которых будет строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе, указал Путин.В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – ПутинПутин рассказал о главных ценностях Русского мираПутин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента

россия

валдай

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин (политик), россия, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", политика, новости