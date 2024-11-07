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В переустройстве мира наступает момент истины – Путин
В переустройстве мира наступает момент истины – Путин - РИА Новости Крым, 07.11.2024
В переустройстве мира наступает момент истины – Путин
Сегодня в мире наступает момент истины, прежнее его устройство безвозвратно ушло, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T20:01
2024-11-07T20:01
2024-11-07T20:04
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня в мире наступает момент истины, прежнее его устройство безвозвратно ушло, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.Непримиримой эта борьба является, прежде всего, по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние, а это столкновение самих принципов, на которых будет строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе, указал Путин.В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – ПутинПутин рассказал о главных ценностях Русского мираПутин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента
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владимир путин (политик), россия, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", политика, новости
В переустройстве мира наступает момент истины – Путин
Прежнее устройство мира безвозвратно ушло – Путин
20:01 07.11.2024 (обновлено: 20:04 07.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня в мире наступает момент истины, прежнее его устройство безвозвратно ушло, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.
"Наступает в некотором смысле момент истины. Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло. А за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба", - сказал российский лидер.
Непримиримой эта борьба является, прежде всего, по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние, а это столкновение самих принципов, на которых будет строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе, указал Путин.
"От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культур и цивилизаций, без принуждения и применения силы. Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими, гуманистическими началами, а человек – остаться человеком", - подчеркнул глава государства.
В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
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