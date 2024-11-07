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Путин назвал шесть принципов нового мироустройства - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Путин назвал шесть принципов нового мироустройства
Путин назвал шесть принципов нового мироустройства - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Путин назвал шесть принципов нового мироустройства
Открытость к взаимодействию, сохранение многообразности мира, максимальная представительность, взаимная безопасность, справедливость и равноправие должны лечь в РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T20:42
2024-11-07T20:54
владимир путин (политик)
россия
политика
общество
безопасность
валдай
международный дискуссионный клуб "валдай"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Открытость к взаимодействию, сохранение многообразности мира, максимальная представительность, взаимная безопасность, справедливость и равноправие должны лечь в основу нового многополярного мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.По его мнению, в основу отношений на новом историческом этапе развития должны лечь шесть основных принципов."Первое - открытость к взаимодействию является важнейшей ценностью для подавляющего большинства стран и народов. Попытки возведения искусственных барьеров порочны не только тем, что тормозят нормальное и выгодное всем экономическое развитие, прерывание связей особенно опасно в условиях природных катаклизмов, социальных потрясений", - заявил президент.Второй принцип касается важности сохранения многообразности мира. По мнению Путина, это - обязательное условие его устойчивости."Не должно быть ситуации, когда модель одной страны или относительно небольшой части человечества берется за что-то универсальное и навязывается всем остальным", - пояснил он.Третье, по словам президента, - это максимальная представительность, когда никто не имеет права управлять миром от имени других. Четвертый принцип - всеобщая безопасность и прочный мир, построенные на взаимных интересах всех народов, пятый - справедливость для всех и отмена эксплуатации одних стран другими. Шестой принцип - равноправие, поскольку больше никто не готов подчиняться и ставить свои интересы в зависимость от более сильных государств.Мир подошел к опасной черте из-за желания Запада любой ценой сохранить свою гегемонию, заявлял президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что международные конфликты и столкновения, чреваты взаимным уничтожением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеВ переустройстве мира наступает момент истины – ПутинПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин
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владимир путин (политик), россия, политика, общество, безопасность, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", новости
Путин назвал шесть принципов нового мироустройства

Стремление к сотрудничеству и взаимодействию становится международным мейнстримом – Путин

20:42 07.11.2024 (обновлено: 20:54 07.11.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Открытость к взаимодействию, сохранение многообразности мира, максимальная представительность, взаимная безопасность, справедливость и равноправие должны лечь в основу нового многополярного мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.
"Стремление к сотрудничеству и взаимодействию уже сейчас берет верх, преодолевая острейшие ситуации. Это и есть международный мейнстрим", - убежден президент.
По его мнению, в основу отношений на новом историческом этапе развития должны лечь шесть основных принципов.
"Первое - открытость к взаимодействию является важнейшей ценностью для подавляющего большинства стран и народов. Попытки возведения искусственных барьеров порочны не только тем, что тормозят нормальное и выгодное всем экономическое развитие, прерывание связей особенно опасно в условиях природных катаклизмов, социальных потрясений", - заявил президент.
Второй принцип касается важности сохранения многообразности мира. По мнению Путина, это - обязательное условие его устойчивости.
"Не должно быть ситуации, когда модель одной страны или относительно небольшой части человечества берется за что-то универсальное и навязывается всем остальным", - пояснил он.
Третье, по словам президента, - это максимальная представительность, когда никто не имеет права управлять миром от имени других.
Четвертый принцип - всеобщая безопасность и прочный мир, построенные на взаимных интересах всех народов, пятый - справедливость для всех и отмена эксплуатации одних стран другими.
Шестой принцип - равноправие, поскольку больше никто не готов подчиняться и ставить свои интересы в зависимость от более сильных государств.
"Тем, кто привык исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре", - резюмировал российский лидер.
Мир подошел к опасной черте из-за желания Запада любой ценой сохранить свою гегемонию, заявлял президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что международные конфликты и столкновения, чреваты взаимным уничтожением.
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