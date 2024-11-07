https://crimea.ria.ru/20241107/kogda-rossiya-vynuzhdena-primenyat-silu--otvet-putina-1141694520.html

Когда Россия вынуждена применять силу – ответ Путина

Когда Россия вынуждена применять силу – ответ Путина - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Когда Россия вынуждена применять силу – ответ Путина

Россия никогда не была инициатором применения силы, но в тех случаях, когда это необходимо, она будет предпринимать все меры для защиты страны и своих граждан... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T21:31

2024-11-07T21:31

2024-11-07T21:31

владимир путин (политик)

россия

безопасность

валдай

международный дискуссионный клуб "валдай"

новости

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Россия никогда не была инициатором применения силы, но в тех случаях, когда это необходимо, она будет предпринимать все меры для защиты страны и своих граждан. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.Путин отметил, что за столетия своей истории человечество привыкло, что предельный способ разрешения противоречий и выяснения отношений происходят, в том числе, и при помощи силы."Да, такое тоже бывает: кто сильнее, тот и прав. Этот принцип тоже работает. Да, бывает и такое. Нередко странам приходится защищать свои интересы вооруженным путем, отстаивать их всеми доступными средствами, но современный мир - комплексный и сложный. Он становится все сложнее и сложнее", - сказал он.Заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 4 по 7 ноября в Сочи. В этом году его тема: "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке"."Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб создан в сентябре 2004 года и обязан своим названием месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействованоВ переустройстве мира наступает момент истины – ПутинРоссия открыта для сотрудничества со всеми странами – Путин

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россия

валдай

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владимир путин (политик), россия, безопасность, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", новости, политика