https://crimea.ria.ru/20241107/zapad-tsinichno-prevratil-ukraintsev-v-pushechnoe-myaso--putin-1141693341.html

Запад цинично превратил украинцев в пушечное мясо – Путин

Запад цинично превратил украинцев в пушечное мясо – Путин - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Запад цинично превратил украинцев в пушечное мясо – Путин

Запад использует Украину как инструмент, чтобы избавиться от России, цинично превратив украинцев в пушечное мясо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T20:56

2024-11-07T20:56

2024-11-07T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Запад использует Украину как инструмент, чтобы избавиться от России, цинично превратив украинцев в пушечное мясо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума в Сочи.Путин заверил, что Россия защитит себя и своих людей, и ни у кого на этот счет "не должно быть никаких иллюзий".Глава государства добавил, что те, кто хочет избавиться от России, считают, что без нее "мир будет послушнее и более управляем"."Но Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал. Так будет и впредь. Да и мир (без России) лучше не станет. Те, кто пытается это сделать, должны это в конце концов понять. Сложнее только будет", - подчеркнул он.В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – ПутинПутин рассказал о главных ценностях Русского мираПутин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента

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новости, владимир путин (политик), украина, политика, валдай