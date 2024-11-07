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Запад цинично превратил украинцев в пушечное мясо – Путин
Запад цинично превратил украинцев в пушечное мясо – Путин - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Запад цинично превратил украинцев в пушечное мясо – Путин
Запад использует Украину как инструмент, чтобы избавиться от России, цинично превратив украинцев в пушечное мясо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T20:56
2024-11-07T20:56
2024-11-07T20:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Запад использует Украину как инструмент, чтобы избавиться от России, цинично превратив украинцев в пушечное мясо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума в Сочи.Путин заверил, что Россия защитит себя и своих людей, и ни у кого на этот счет "не должно быть никаких иллюзий".Глава государства добавил, что те, кто хочет избавиться от России, считают, что без нее "мир будет послушнее и более управляем"."Но Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал. Так будет и впредь. Да и мир (без России) лучше не станет. Те, кто пытается это сделать, должны это в конце концов понять. Сложнее только будет", - подчеркнул он.В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – ПутинПутин рассказал о главных ценностях Русского мираПутин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента
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новости, владимир путин (политик), украина, политика, валдай
Запад цинично превратил украинцев в пушечное мясо – Путин
Путин: украинцев цинично натаскали против русских и превратили их в пушечное мясо
20:56 07.11.2024 (обновлено: 20:57 07.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Запад использует Украину как инструмент, чтобы избавиться от России, цинично превратив украинцев в пушечное мясо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума в Сочи.
"Наши оппоненты находят все новые способы и инструменты, пытаясь от нас избавиться. Теперь в качестве такого инструмента используют Украину и украинцев, которых попросту цинично натаскивают на русских, превращая их, по сути, в пушечное мясо. И все это под аккомпанемент разговора о европейском выборе. Ничего себе выбор! Нам точно такого не нужно", – сказал российский лидер.
Путин заверил, что Россия защитит себя и своих людей, и ни у кого на этот счет "не должно быть никаких иллюзий".
Глава государства добавил, что те, кто хочет избавиться от России, считают, что без нее "мир будет послушнее и более управляем".
"Но Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал. Так будет и впредь. Да и мир (без России) лучше не станет. Те, кто пытается это сделать, должны это в конце концов понять. Сложнее только будет", - подчеркнул он.
В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
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