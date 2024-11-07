https://crimea.ria.ru/20241107/putin-nazval-blok-nato-otkrovennym-anakhronizmom-1141691748.html
Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмом
Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмом - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмом
Президент России Владимир Путин назвал НАТО единственным оставшимся в мире блоком и откровенным анахронизмом. Об этом он заявил на пленарной сессии XXI... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T20:33
2024-11-07T20:33
2024-11-07T20:33
владимир путин (политик)
нато
политика
в мире
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международный дискуссионный клуб "валдай"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал НАТО единственным оставшимся в мире блоком и откровенным анахронизмом. Об этом он заявил на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума в Сочи."В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой "обязаловкой", жесткими идеологическими догмами и клише – это Организация Североатлантического договора (НАТО – ред.), которая, не прекращая экспансии на восток Европы, сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм", - сказал российский лидер.Он напомнил, что Россия не раз говорила о разрушительной роли НАТО, особенно после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора, "когда, казалось бы, альянс утратил формальный ранее декларируемый повод и смысл своего существования".Глава государства добавил, что блоковый подход является наследием колониальной эпохи холодной войны и противоречит природе новой международной системы, открытой и гибкой.В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – ПутинПутин рассказал о главных ценностях Русского мираПутин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), нато, политика, в мире, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"
Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмом
Путин: НАТО – единственный оставшийся в мире блок и откровенный анахронизм
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал НАТО единственным оставшимся в мире блоком и откровенным анахронизмом. Об этом он заявил на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума в Сочи.
"В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой "обязаловкой", жесткими идеологическими догмами и клише – это Организация Североатлантического договора (НАТО – ред.), которая, не прекращая экспансии на восток Европы, сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм", - сказал российский лидер.
Он напомнил, что Россия не раз говорила о разрушительной роли НАТО, особенно после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора, "когда, казалось бы, альянс утратил формальный ранее декларируемый повод и смысл своего существования".
"Мне кажется, США понимали, что этот инструмент (НАТО – ред.) становится непривлекательным ненужным, а им то нужным, и он им нужен сегодня для того, чтобы руководить в зоне своего влияния. Поэтому и конфликты нужны", - пояснил Путин.
Глава государства добавил, что блоковый подход является наследием колониальной эпохи холодной войны и противоречит природе новой международной системы, открытой и гибкой.
В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
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