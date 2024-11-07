https://crimea.ria.ru/20241107/putin-nazval-blok-nato-otkrovennym-anakhronizmom-1141691748.html

Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмом

Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмом - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмом

Президент России Владимир Путин назвал НАТО единственным оставшимся в мире блоком и откровенным анахронизмом. Об этом он заявил на пленарной сессии XXI... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T20:33

2024-11-07T20:33

2024-11-07T20:33

владимир путин (политик)

нато

политика

в мире

валдай

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал НАТО единственным оставшимся в мире блоком и откровенным анахронизмом. Об этом он заявил на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума в Сочи."В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой "обязаловкой", жесткими идеологическими догмами и клише – это Организация Североатлантического договора (НАТО – ред.), которая, не прекращая экспансии на восток Европы, сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм", - сказал российский лидер.Он напомнил, что Россия не раз говорила о разрушительной роли НАТО, особенно после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора, "когда, казалось бы, альянс утратил формальный ранее декларируемый повод и смысл своего существования".Глава государства добавил, что блоковый подход является наследием колониальной эпохи холодной войны и противоречит природе новой международной системы, открытой и гибкой.В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – ПутинПутин рассказал о главных ценностях Русского мираПутин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента

https://crimea.ria.ru/20241107/putin-zapad-podvel-mir-k-opasnoy-cherte-1141690634.html

валдай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), нато, политика, в мире, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"