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Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмом - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмом
Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмом - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмом
Президент России Владимир Путин назвал НАТО единственным оставшимся в мире блоком и откровенным анахронизмом. Об этом он заявил на пленарной сессии XXI... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T20:33
2024-11-07T20:33
владимир путин (политик)
нато
политика
в мире
валдай
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал НАТО единственным оставшимся в мире блоком и откровенным анахронизмом. Об этом он заявил на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума в Сочи."В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой "обязаловкой", жесткими идеологическими догмами и клише – это Организация Североатлантического договора (НАТО – ред.), которая, не прекращая экспансии на восток Европы, сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм", - сказал российский лидер.Он напомнил, что Россия не раз говорила о разрушительной роли НАТО, особенно после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора, "когда, казалось бы, альянс утратил формальный ранее декларируемый повод и смысл своего существования".Глава государства добавил, что блоковый подход является наследием колониальной эпохи холодной войны и противоречит природе новой международной системы, открытой и гибкой.В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – ПутинПутин рассказал о главных ценностях Русского мираПутин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента
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владимир путин (политик), нато, политика, в мире, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"
Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмом

Путин: НАТО – единственный оставшийся в мире блок и откровенный анахронизм

20:33 07.11.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал НАТО единственным оставшимся в мире блоком и откровенным анахронизмом. Об этом он заявил на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума в Сочи.
"В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой "обязаловкой", жесткими идеологическими догмами и клише – это Организация Североатлантического договора (НАТО – ред.), которая, не прекращая экспансии на восток Европы, сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм", - сказал российский лидер.
Он напомнил, что Россия не раз говорила о разрушительной роли НАТО, особенно после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора, "когда, казалось бы, альянс утратил формальный ранее декларируемый повод и смысл своего существования".
"Мне кажется, США понимали, что этот инструмент (НАТО – ред.) становится непривлекательным ненужным, а им то нужным, и он им нужен сегодня для того, чтобы руководить в зоне своего влияния. Поэтому и конфликты нужны", - пояснил Путин.
Глава государства добавил, что блоковый подход является наследием колониальной эпохи холодной войны и противоречит природе новой международной системы, открытой и гибкой.
В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
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Владимир Путин (политик)НАТОПолитикаВ миреВалдайМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
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