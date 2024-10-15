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Белоусов анонсировал новые общие военные решения с Китаем - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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Белоусов анонсировал новые общие военные решения с Китаем
Белоусов анонсировал новые общие военные решения с Китаем - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Белоусов анонсировал новые общие военные решения с Китаем
Военные ведомства России и Китая продолжат выстраивать стратегическое партнерство на основе общего видения мировых процессов. Об этом заявил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T08:05
2024-10-15T08:05
андрей белоусов
россия
министерство обороны рф
китай
сотрудничество
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Военные ведомства России и Китая продолжат выстраивать стратегическое партнерство на основе общего видения мировых процессов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.По словам главы российского оборонного ведомства, переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики, которые прошли накануне, оказались содержательными и подтвердили общую оценку ситуации и общее понимание совместных шагов. Благодаря усилиям президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина страны выстроили стратегическое партнерство."И наша задача его укреплять и развивать", — подчеркнул Белоусов.Военное сотрудничество Москвы и Пекина является важным элементом поддержания глобальной стабильности, Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с Китаем в этой сфере, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов накануне на встрече с китайским коллегой Дун Цзюнем в Пекине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения РФ и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне – ПутинРоссия и Китай договорились наращивать взаимодействие в АрктикеЯдерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
андрей белоусов, россия, министерство обороны рф, китай, сотрудничество, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), политика
Белоусов анонсировал новые общие военные решения с Китаем

Военным ведомствам России и Китая предстоят совместные весомые решения – Белоусов

08:05 15.10.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВизит министра обороны РФ А. Белоусова в Китай
Визит министра обороны РФ А. Белоусова в Китай
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Военные ведомства России и Китая продолжат выстраивать стратегическое партнерство на основе общего видения мировых процессов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.
"Предстоит плодотворная работа и принятие значимых, весомых решений", – заявил Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся во вторник.
По словам главы российского оборонного ведомства, переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики, которые прошли накануне, оказались содержательными и подтвердили общую оценку ситуации и общее понимание совместных шагов. Благодаря усилиям президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина страны выстроили стратегическое партнерство.
"И наша задача его укреплять и развивать", — подчеркнул Белоусов.
Военное сотрудничество Москвы и Пекина является важным элементом поддержания глобальной стабильности, Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с Китаем в этой сфере, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов накануне на встрече с китайским коллегой Дун Цзюнем в Пекине.
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Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике
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Андрей БелоусовРоссияМинистерство обороны РФКитайСотрудничествоВладимир Путин (политик)Си Цзиньпин (председатель КНР)Политика
 
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