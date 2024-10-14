https://crimea.ria.ru/20241014/rossiya-rasschityvaet-na-tesnoe-voennoe-sotrudnichestvo-s-knr--belousov--1141070953.html

Россия рассчитывает на тесное военное сотрудничество с КНР – Белоусов

Россия рассчитывает на тесное военное сотрудничество с КНР – Белоусов - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Россия рассчитывает на тесное военное сотрудничество с КНР – Белоусов

Военное сотрудничество Москвы и Пекина является важным элементом поддержания глобальной стабильности, Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с Китаем в... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T15:23

2024-10-14T15:23

2024-10-14T15:23

министерство обороны рф

китай

россия

андрей белоусов

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Военное сотрудничество Москвы и Пекина является важным элементом поддержания глобальной стабильности, Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с Китаем в этой сфере. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с китайским коллегой Дун Цзюнем в Пекине.Москва рассчитывает на "тесное и плодотворное сотрудничество с китайскими товарищами", подчеркнул он.Белоусов добавил, что "дружественные отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, расширяются по всем направлениям и находятся на беспрецедентном уровне".Министр обороны КНР Дун Цзюнь в свою очередь подчеркнул, что у обеих сторон есть "общее желание продвигать военное сотрудничество".По его словам, у Китая и России сегодня появились возможности открыть новую страницу сотрудничества в военной сфере."В связи с нашим сотрудничеством и совместными усилиями, думаю, что мы можем продвигать наше военное сотрудничество, и открыть здесь новую страницу", – сказал министр обороны Китая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Китай не случайно выбрал время для учений вокруг Тайваня – экспертСтанет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД РоссииОтношения РФ и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне – Путин

китай

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, китай, россия, андрей белоусов, новости, безопасность