Рейтинг@Mail.ru
Россия рассчитывает на тесное военное сотрудничество с КНР – Белоусов - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241014/rossiya-rasschityvaet-na-tesnoe-voennoe-sotrudnichestvo-s-knr--belousov--1141070953.html
Россия рассчитывает на тесное военное сотрудничество с КНР – Белоусов
Россия рассчитывает на тесное военное сотрудничество с КНР – Белоусов - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Россия рассчитывает на тесное военное сотрудничество с КНР – Белоусов
Военное сотрудничество Москвы и Пекина является важным элементом поддержания глобальной стабильности, Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с Китаем в... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T15:23
2024-10-14T15:23
министерство обороны рф
китай
россия
андрей белоусов
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141071115_0:44:856:526_1920x0_80_0_0_727904770380e9c3836f8991366652ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Военное сотрудничество Москвы и Пекина является важным элементом поддержания глобальной стабильности, Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с Китаем в этой сфере. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с китайским коллегой Дун Цзюнем в Пекине.Москва рассчитывает на "тесное и плодотворное сотрудничество с китайскими товарищами", подчеркнул он.Белоусов добавил, что "дружественные отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, расширяются по всем направлениям и находятся на беспрецедентном уровне".Министр обороны КНР Дун Цзюнь в свою очередь подчеркнул, что у обеих сторон есть "общее желание продвигать военное сотрудничество".По его словам, у Китая и России сегодня появились возможности открыть новую страницу сотрудничества в военной сфере."В связи с нашим сотрудничеством и совместными усилиями, думаю, что мы можем продвигать наше военное сотрудничество, и открыть здесь новую страницу", – сказал министр обороны Китая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Китай не случайно выбрал время для учений вокруг Тайваня – экспертСтанет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД РоссииОтношения РФ и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне – Путин
китай
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141071115_0:0:856:642_1920x0_80_0_0_e0702859982315e438edb3f1c33a5b70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, китай, россия, андрей белоусов, новости, безопасность
Россия рассчитывает на тесное военное сотрудничество с КНР – Белоусов

Военное сотрудничество РФ и КНР является важным фактором стабильности в мире – Белоусов

15:23 14.10.2024
 
© Минобороны России Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Китай с официальным визитом
 Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Китай с официальным визитом
© Минобороны России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Военное сотрудничество Москвы и Пекина является важным элементом поддержания глобальной стабильности, Россия рассчитывает на тесное взаимодействие с Китаем в этой сфере. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с китайским коллегой Дун Цзюнем в Пекине.
"Российско-китайское военное сотрудничество – важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Мы регулярно проводим совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе. Успешно отрабатываем учебно-боевые задачи, в том числе – самой высокой сложности", – цитирует Белоусова пресс-служба Минобороны РФ.
Москва рассчитывает на "тесное и плодотворное сотрудничество с китайскими товарищами", подчеркнул он.
Белоусов добавил, что "дружественные отношения России и Китая сохраняют высокую динамику развития, расширяются по всем направлениям и находятся на беспрецедентном уровне".
Министр обороны КНР Дун Цзюнь в свою очередь подчеркнул, что у обеих сторон есть "общее желание продвигать военное сотрудничество".
По его словам, у Китая и России сегодня появились возможности открыть новую страницу сотрудничества в военной сфере.
"В связи с нашим сотрудничеством и совместными усилиями, думаю, что мы можем продвигать наше военное сотрудничество, и открыть здесь новую страницу", – сказал министр обороны Китая.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Китай не случайно выбрал время для учений вокруг Тайваня – эксперт
Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России
Отношения РФ и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне – Путин
 
Министерство обороны РФКитайРоссияАндрей БелоусовНовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:27В Севастополе остановлено движение морского пассажирского транспорта
17:11Как антироссийские санкции "аукнулись" Европе
16:48Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе – данные Роспотребнадзора
16:27Мужественные люди: как медики из Крыма спасали жизни в Курской области
16:03Прорыв теплотрассы остановил благоустройство сквера в Севастополе
15:43Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста
15:34ВТБ запустил доставку розничных продуктов в Крыму
15:30Ребенок на электросамокате попал под иномарку в Симферополе
15:23Россия рассчитывает на тесное военное сотрудничество с КНР – Белоусов
15:11Купальный сезон в Крыму фактически завершен – синоптики
15:00Все виды топлива подешевели на российской бирже
14:50Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров на авто
14:19Российские бойцы отразили пять контратак ВСУ в Курской области
14:10Подвиг рядового: в зоне СВО погиб житель Черноморского района Крыма
13:56Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма
13:47В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с ОРВИ и гриппом в Крыму
13:37Развожаев поручил разобраться с жалобами граждан на дороги после ливня
13:29Почти 400 мирных жителей приграничья погибли от рук ВСУ – Москалькова
13:20Не пойман – не вор: мошеннические схемы и как спасти от этого детей
13:08Пылают машины и склады: ВСУ потеряли более 1700 боевиков за сутки
Лента новостейМолния