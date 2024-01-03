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В Курской области восстановили подачу света и воды после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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В Курской области восстановили подачу света и воды после атаки ВСУ
В Курской области восстановили подачу света и воды после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.01.2024
В Курской области восстановили подачу света и воды после атаки ВСУ
Восстановительные работы после атаки украинских боевиков по Железногорску в Курской области завершаются. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T22:08
2024-01-03T22:08
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
обстрелы всу
происшествия
общество
жкх
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Восстановительные работы после атаки украинских боевиков по Железногорску в Курской области завершаются. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.При этом Старовойт уточнил, что горячая вода появится только после запуска системы теплоснабжения на полную мощность. Вероятнее всего это произойдет в четверг в первой половине дня.Вооруженные силы Украины предприняли атаку на Курскую область утром в среду. Удар пришелся по Железногорскому району. Из-за повреждения подстанции несколько населенных пунктов остались без отопления и электроснабжения. Скачок напряжения и гидроудар привели к порыву теплотрассы. К вечеру среды порядка 700 жителей все еще оставались без света.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селам в Запорожской области: погиб мужчинаВ Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса эвакуировали 600 человекВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракет
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Новости
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РИА Новости Крым
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, общество, жкх, новости
В Курской области восстановили подачу света и воды после атаки ВСУ

Подачу света и воды восстановили в городе Железногорск Курской области после атаки ВСУ

22:08 03.01.2024
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия удара ВСУ по городу Железногорск в Курской области
Последствия удара ВСУ по городу Железногорск в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Восстановительные работы после атаки украинских боевиков по Железногорску в Курской области завершаются. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В Железногорске полностью восстановлено электро- и водоснабжение. Котельная запущена. Тепло появится в квартирах после полуночи. Приход тепла в дома зависит в том числе от работы управляющих компаний", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом Старовойт уточнил, что горячая вода появится только после запуска системы теплоснабжения на полную мощность. Вероятнее всего это произойдет в четверг в первой половине дня.
Вооруженные силы Украины предприняли атаку на Курскую область утром в среду. Удар пришелся по Железногорскому району. Из-за повреждения подстанции несколько населенных пунктов остались без отопления и электроснабжения. Скачок напряжения и гидроудар привели к порыву теплотрассы. К вечеру среды порядка 700 жителей все еще оставались без света.
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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтОбстрелы ВСУПроисшествияОбществоЖКХНовости
 
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22:15Обстановка у Крымского моста к вечеру среды
22:08В Курской области восстановили подачу света и воды после атаки ВСУ
21:58Главное за день: 3 января
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