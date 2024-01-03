https://crimea.ria.ru/20240103/v-kurskoy-oblasti-vosstanovili-podachu-sveta-i-vody-posle-ataki-vsu-1133977407.html

В Курской области восстановили подачу света и воды после атаки ВСУ

В Курской области восстановили подачу света и воды после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.01.2024

В Курской области восстановили подачу света и воды после атаки ВСУ

Восстановительные работы после атаки украинских боевиков по Железногорску в Курской области завершаются. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T22:08

2024-01-03T22:08

2024-01-03T22:08

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Восстановительные работы после атаки украинских боевиков по Железногорску в Курской области завершаются. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.При этом Старовойт уточнил, что горячая вода появится только после запуска системы теплоснабжения на полную мощность. Вероятнее всего это произойдет в четверг в первой половине дня.Вооруженные силы Украины предприняли атаку на Курскую область утром в среду. Удар пришелся по Железногорскому району. Из-за повреждения подстанции несколько населенных пунктов остались без отопления и электроснабжения. Скачок напряжения и гидроудар привели к порыву теплотрассы. К вечеру среды порядка 700 жителей все еще оставались без света.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по селам в Запорожской области: погиб мужчинаВ Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса эвакуировали 600 человекВСУ ударили по Белгороду из РСЗО "Ольха" и "Точкой-У": сбиты 12 ракет

курская область

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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, обстрелы всу, происшествия, общество, жкх, новости