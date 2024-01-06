https://crimea.ria.ru/20240106/v-belgorode-otmenili-prazdnichnye-bogosluzheniya-1134022393.html

В Белгороде отменили праздничные богослужения

В Белгороде отменили праздничные богослужения - РИА Новости Крым, 06.01.2024

В Белгороде отменили праздничные богослужения

В Белгороде в связи с оперативной обстановкой отменили праздничные богослужения на Рождество. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов. РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T16:13

2024-01-06T16:13

2024-01-06T16:14

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валентин демидов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Белгороде в связи с оперативной обстановкой отменили праздничные богослужения на Рождество. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.30 декабря ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В больницах после атаки оказались десятки человек, некоторые в тяжелом состоянии. В результате обстрелов Белгорода и Белгородского района 2 января еще один человек погиб и 11 получили ранения. 3 января 14-летняя девочка получила осколочное ранение при атаке украинских боевиков на село Солоти в Белгородской области. 4 января в результате очередного удара украинских боевиков из РЗСО "Ольха" в Белгородской области повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов, пострадавших нет. 5 числа регион снова подвергся обстрелам со стороны ВСУ: еще два человека ранены.В больницах остаются 69 человек, за минувшие сутки ранен еще один мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Белгород восстанавливается после массированного обстрела ВСУВ Белгороде продлили школьные каникулы

https://crimea.ria.ru/20240103/v-belgorode-iz-za-nerazorvavshegosya-boepripasa-evakuirovali-600-chelovek-1133974291.html

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белгород, безопасность, рождество христово, новости, общество, валентин демидов