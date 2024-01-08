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Трое ранены в результате атаки ВСУ на Белгород - власти - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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Трое ранены в результате атаки ВСУ на Белгород - власти
Трое ранены в результате атаки ВСУ на Белгород - власти - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Трое ранены в результате атаки ВСУ на Белгород - власти
В результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородскую область ранения разной степени тяжести получили трое человек – женщина и двое мужчин, все они доставлены в... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T22:24
2024-01-08T22:36
белгород
вячеслав гладков
атака всу на белгород
всу (вооруженные силы украины)
здравоохранение в россии
скорая помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородскую область ранения разной степени тяжести получили трое человек – женщина и двое мужчин, все они доставлены в больницу. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков."По предварительным данным, есть трое пострадавших - женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности. Бригады "скорой" раненых доставляют в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – сообщил он в своем Telegram-канале. По словам мэра, в результате атаки окна в квартирах выбиты в двух многоэтажных домах и одном частном домовладении. Также три автомобиля повреждены осколками.В 21.33 глава Белгородской области сообщил о запуске сирены ракетной опасности. Позже в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.
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белгород, вячеслав гладков, атака всу на белгород, всу (вооруженные силы украины), здравоохранение в россии, скорая помощь
Трое ранены в результате атаки ВСУ на Белгород - власти

Три человека ранены и доставлены в больницу после атаки ВСУ на Белгород - Гладков

22:24 08.01.2024 (обновлено: 22:36 08.01.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородскую область ранения разной степени тяжести получили трое человек – женщина и двое мужчин, все они доставлены в больницу. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, есть трое пострадавших - женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности. Бригады "скорой" раненых доставляют в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – сообщил он в своем Telegram-канале.
По словам мэра, в результате атаки окна в квартирах выбиты в двух многоэтажных домах и одном частном домовладении. Также три автомобиля повреждены осколками.
В 21.33 глава Белгородской области сообщил о запуске сирены ракетной опасности. Позже в Минобороны РФ сообщили, что около 21.30 ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" – ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.
 
БелгородВячеслав ГладковАтака ВСУ на БелгородВСУ (Вооруженные силы Украины)Здравоохранение в РоссииСкорая помощь
 
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