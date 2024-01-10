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Российские военные разгромили цеха по сборке дронов для ВСУ - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Российские военные разгромили цеха по сборке дронов для ВСУ
Российские военные разгромили цеха по сборке дронов для ВСУ - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Российские военные разгромили цеха по сборке дронов для ВСУ
Российские военные уничтожили за минувшие сутки два украинских цеха сборки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T15:16
2024-01-10T15:16
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за минувшие сутки два украинских цеха сборки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".На огневых позициях разбиты 113 артиллерийских подразделения ВСУ. 34 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены в населенных пунктах ДНР, ЛНР и Херсонской области, добавили в ведомстве.Сутками ранее средствами российской противовоздушной обороны были перехвачены 10 реактивных снарядов РСЗО "Vampire" чешского производства".Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен пункт дислокации ВСУ на правом берегу ДнепраГорят "Гвоздики" и "Акации" - суточные потери ВСУ в людях и оружииБольшие потери в людях и технике - итоги провальных атак ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240109/udary-po-obektam-na-ukraine-i-likvidatsiya-ugroz-ekspert-sdelal-prognoz-1134055355.html
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потери всу , беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф
Российские военные разгромили цеха по сборке дронов для ВСУ

Два цеха сборки беспилотников ВСУ уничтожены в зоне спецоперации

15:16 10.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили за минувшие сутки два украинских цеха сборки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
На огневых позициях разбиты 113 артиллерийских подразделения ВСУ. 34 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены в населенных пунктах ДНР, ЛНР и Херсонской области, добавили в ведомстве.
Сутками ранее средствами российской противовоздушной обороны были перехвачены 10 реактивных снарядов РСЗО "Vampire" чешского производства".
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Потери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОМинистерство обороны РФ
 
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