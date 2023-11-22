https://crimea.ria.ru/20231122/zapadnye-instruktory-obrekayut-na-smert-soldat-vsu--ekspert-1132974343.html

Западные инструкторы обрекают на смерть солдат ВСУ – эксперт

Западные инструкторы обрекают на смерть солдат ВСУ – эксперт - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Западные инструкторы обрекают на смерть солдат ВСУ – эксперт

Высокий процент гибели среди боевиков ВСУ объясняется, среди прочего, их плохой подготовкой западными инструкторами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T21:38

2023-11-22T21:38

2023-11-22T21:38

радио "спутник в крыму"

новости сво

сергей горбачев

мнения

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Высокий процент гибели среди боевиков ВСУ объясняется, среди прочего, их плохой подготовкой западными инструкторами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По его словам, на Украине все больше недовольны подготовка военнослужащих западными кураторами, которые приглашают к себе или едут сами на Украину, чтобы инструктировать личный состав ВСУ.Это также свидетельствует о том, что "именно наша, и советская и российская, подготовка военнослужащих более эффективна", добавил он.В августе минобороны Великобритании сообщало, что около тысячи боевиков ВСУ прошли курс подготовки к операциям по высадке морского десанта. Подготовка в общей сложности заняла шесть месяцев. Британские инструкторы обучали украинских военных десантным операциям на надувных лодках, а также применению противотанковых ракетных комплексов NLAW, ПЗРК Stinger, минометов, беспилотников и средств по борьбе с противотанковыми сооружениями. В общей сложности 20 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex.Министр обороны России Сергей Шойгу накануне заявил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала ноября составили 13,7 тысячи военнослужащих и порядка 1,8 тысячи различного вооружения и военной техники.Ранее в интервью британской газете The Guardian экс-министр инфраструктуры Украины, действующий капитан ВСУ Владимир Омелян заявил, что украинские солдаты не желают умирать ради захвата Крыма и Донбасса, а Запад не готов поставлять необходимое для этого вооружение и в нужных Киеву объемах.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленных Сотни убитых боевиков и сожженная техника: что происходит в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20231122/besplatnyy-poligon-zachem-frg-posylaet-rakety-kievu-1132973068.html

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новости сво, сергей горбачев, мнения, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, нато