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Западные инструкторы обрекают на смерть солдат ВСУ – эксперт - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Западные инструкторы обрекают на смерть солдат ВСУ – эксперт
Западные инструкторы обрекают на смерть солдат ВСУ – эксперт - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Западные инструкторы обрекают на смерть солдат ВСУ – эксперт
Высокий процент гибели среди боевиков ВСУ объясняется, среди прочего, их плохой подготовкой западными инструкторами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T21:38
2023-11-22T21:38
радио "спутник в крыму"
новости сво
сергей горбачев
мнения
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Высокий процент гибели среди боевиков ВСУ объясняется, среди прочего, их плохой подготовкой западными инструкторами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.По его словам, на Украине все больше недовольны подготовка военнослужащих западными кураторами, которые приглашают к себе или едут сами на Украину, чтобы инструктировать личный состав ВСУ.Это также свидетельствует о том, что "именно наша, и советская и российская, подготовка военнослужащих более эффективна", добавил он.В августе минобороны Великобритании сообщало, что около тысячи боевиков ВСУ прошли курс подготовки к операциям по высадке морского десанта. Подготовка в общей сложности заняла шесть месяцев. Британские инструкторы обучали украинских военных десантным операциям на надувных лодках, а также применению противотанковых ракетных комплексов NLAW, ПЗРК Stinger, минометов, беспилотников и средств по борьбе с противотанковыми сооружениями. В общей сложности 20 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex.Министр обороны России Сергей Шойгу накануне заявил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала ноября составили 13,7 тысячи военнослужащих и порядка 1,8 тысячи различного вооружения и военной техники.Ранее в интервью британской газете The Guardian экс-министр инфраструктуры Украины, действующий капитан ВСУ Владимир Омелян заявил, что украинские солдаты не желают умирать ради захвата Крыма и Донбасса, а Запад не готов поставлять необходимое для этого вооружение и в нужных Киеву объемах.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленных Сотни убитых боевиков и сожженная техника: что происходит в зоне СВО
https://crimea.ria.ru/20231122/besplatnyy-poligon-zachem-frg-posylaet-rakety-kievu-1132973068.html
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новости сво, сергей горбачев, мнения, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, нато
Западные инструкторы обрекают на смерть солдат ВСУ – эксперт

Киев не доволен подготовкой солдат ВСУ западными инструкторами – эксперт

21:38 22.11.2023
 
© DANIEL LEALкраинские новобранцы слушают рассказы британских инструкторов. Фото AFP
краинские новобранцы слушают рассказы британских инструкторов. Фото AFP
© DANIEL LEAL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Высокий процент гибели среди боевиков ВСУ объясняется, среди прочего, их плохой подготовкой западными инструкторами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
По его словам, на Украине все больше недовольны подготовка военнослужащих западными кураторами, которые приглашают к себе или едут сами на Украину, чтобы инструктировать личный состав ВСУ.

"Сейчас все больше недовольства проявляется: украинская сторона негативно оценивает работу западных инструкторов. Поэтому и высок процент гибели среди украинских военных, которые проходили подготовку за рубежом", – сказал Горбачев.

Это также свидетельствует о том, что "именно наша, и советская и российская, подготовка военнослужащих более эффективна", добавил он.
В августе минобороны Великобритании сообщало, что около тысячи боевиков ВСУ прошли курс подготовки к операциям по высадке морского десанта. Подготовка в общей сложности заняла шесть месяцев. Британские инструкторы обучали украинских военных десантным операциям на надувных лодках, а также применению противотанковых ракетных комплексов NLAW, ПЗРК Stinger, минометов, беспилотников и средств по борьбе с противотанковыми сооружениями. В общей сложности 20 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex.
Министр обороны России Сергей Шойгу накануне заявил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала ноября составили 13,7 тысячи военнослужащих и порядка 1,8 тысячи различного вооружения и военной техники.
Ранее в интервью британской газете The Guardian экс-министр инфраструктуры Украины, действующий капитан ВСУ Владимир Омелян заявил, что украинские солдаты не желают умирать ради захвата Крыма и Донбасса, а Запад не готов поставлять необходимое для этого вооружение и в нужных Киеву объемах.
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