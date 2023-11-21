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Сотни убитых боевиков и сожженная техника: что происходит в зоне СВО
Сотни убитых боевиков и сожженная техника: что происходит в зоне СВО - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Сотни убитых боевиков и сожженная техника: что происходит в зоне СВО
Российские подразделения за прошедшие сутки отразили четыре атаки противника на двух направлениях боев в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 670... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T16:15
2023-11-21T16:15
2023-11-21T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили четыре атаки противника на двух направлениях боев в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 670 военнослужащих и 20 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли удары по двум бригадам ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. ВСУ лишились до 25 военнослужащих и двух автомобилей.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп противника в районах Кременной и Кузьмино Луганской Народной Республики. Общие потери украинских войск составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки боевиков в районе Курдюмовки Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки. Здесь враг потерял около 245 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа и гаубицу "Мста-Б".На Южно-Донецком направлении группировка войск "Восток" поразила три бригады ВСУ в районах Шевченко, Новомихайловки и Никольского ДНР. В результате украинские войска потеряли до 75 боевиков, два автомобиля и гаубицу Д-20.На Запорожском направлении нанесены удары по скоплениям военнослужащих трех механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки Запорожской области. Общие потери ВСУ убитыми и ранеными составили порядка 75 человек, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад морской пехоты. В результате уничтожено до 50 боевиков и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-20.Кроме того, средства ПВО сбили пять украинских беспилотников в ДНР и Херсонской области.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала ноября составили 13,7 тысячи военнослужащих и порядка 1,8 тысячи различного вооружения и военной техники.По словам Шойгу, группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение.Читайте также на РИА Новости Крым:Как российские ракеты приближают поражение ВСУШойгу заявил о провале десанта ВСУ на Херсонском направленииИ снег, и ветер в зоне СВО: главное о боевых действиях за сутки
https://crimea.ria.ru/20231121/postavki-vysokotochnykh-raket-v-rossiyskie-voyska-vyrosli-v-5-raz--shoygu-1132939884.html
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Сотни убитых боевиков и сожженная техника: что происходит в зоне СВО
ВСУ потеряли 670 боевиков и 20 единиц техники за минувшие сутки – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили четыре атаки противника на двух направлениях боев в зоне спецоперации, потери ВСУ составили порядка 670 военнослужащих и 20 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли удары по двум бригадам ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. ВСУ лишились до 25 военнослужащих и двух автомобилей.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп противника в районах Кременной и Кузьмино Луганской Народной Республики. Общие потери украинских войск составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки боевиков в районе Курдюмовки Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки. Здесь враг потерял около 245 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа и гаубицу "Мста-Б".
На Южно-Донецком направлении группировка войск "Восток" поразила три бригады ВСУ в районах Шевченко, Новомихайловки и Никольского ДНР. В результате украинские войска потеряли до 75 боевиков, два автомобиля и гаубицу Д-20.
На Запорожском направлении нанесены удары по скоплениям военнослужащих трех механизированных бригад ВСУ в районах Работино и Новопрокоповки Запорожской области. Общие потери ВСУ убитыми и ранеными составили порядка 75 человек, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад морской пехоты. В результате уничтожено до 50 боевиков и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-20.
Кроме того, средства ПВО сбили пять украинских беспилотников в ДНР и Херсонской области.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала ноября составили 13,7 тысячи военнослужащих
и порядка 1,8 тысячи различного вооружения и военной техники.
По словам Шойгу, группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение.
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