https://crimea.ria.ru/20231121/shoygu-zayavil-o-provale-desanta-vsu-na-khersonskom-napravlenii-1132940151.html

Шойгу заявил о провале десанта ВСУ на Херсонском направлении

Шойгу заявил о провале десанта ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Шойгу заявил о провале десанта ВСУ на Херсонском направлении

Ни одна из попыток вооруженных сил Украины (ВСУ) провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчалась успехом благодаря профессиональным... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T14:39

2023-11-21T14:39

2023-11-21T15:02

сергей шойгу

министерство обороны рф

новости сво

херсонская область

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Ни одна из попыток вооруженных сил Украины (ВСУ) провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчалась успехом благодаря профессиональным действиям российских военных. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Шойгу на коллегии сообщил, что группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение.По информации руководителя ведомства, потери противника с начала ноября составили 13,7 тысячи военнослужащих и порядка 1,8 тысячи различного вооружения и военной техники.Ранее министр обороны проинформировал, что подводные силы России получат три подлодки с ракетами "Калибр" в этом году, уточнив, что доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%.Кроме того, по информации Шойгу, поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз. Руководитель ведомства указал на необходимость обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что командование вооруженных сил Украины (ВСУ) под руководством натовских инструкторов долго готовило операцию по форсированию Днепра, стянув для этой цели лучшую военную и радиоэлектронную технику и лучшие из оставшихся частей ВСУ и наемников. В частности, противник уже к 15 декабря планировал захватить Геническ. Однако, по его словам, эти намерения подобно плану "Барбаросса" "полетели в тартарары".

https://crimea.ria.ru/20231121/morpekhi-iz-sevastopolya-raz-za-razom-oprokidyvayut-protivnika-v-dnepr-1132923374.html

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сергей шойгу, министерство обороны рф, новости сво, херсонская область, армия и флот