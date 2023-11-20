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И снег, и ветер в зоне СВО: главное о боевых действиях за сутки

И снег, и ветер в зоне СВО: главное о боевых действиях за сутки - РИА Новости Крым, 20.11.2023

И снег, и ветер в зоне СВО: главное о боевых действиях за сутки

силы Российской Федерации в зоне СВО продолжали активные военные действия, несмотря на погодные условия. За прошедшие сутки на всех направлениях отражено пять... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T15:48

2023-11-20T15:48

2023-11-20T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации в зоне СВО продолжали активные военные действия, несмотря на погодные условия. За прошедшие сутки на всех направлениях отражено пять атак, уничтожено более двадцати единиц боевой техники. Силами боевой авиации и с помощью БПЛА нанесены огневые удары по объектам ВСУ в 123 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ.На Купянском направлении отражено три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах сел Куриловка, Подолы, Тимковка и Синьковка Харьковской области. Потери врага составили до 30-ти военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика".На Красно-Лиманском направлении отражена атака штурмовой группы 50-го полка Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, велись активные боевые действия в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка. Потери противника на этом направлении составили около 50 военнослужащих и два автомобиля.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили атаку штурмовой группы противника в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Также предпринимались удары по живой силе и технике ВСУ в районах сел Васюковка и Курдюмовка. Потери украинских боевиков – более 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено: две гаубицы, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и орудие Д-30.На Южно-Донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР. Потери противника - до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.На Запорожском направлении наносились удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. В результате было уничтожено около 20 боевиков и два автомобиля.На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ и три автомобиля.Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией всех группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 123 районах. Средствами ПВО сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов.Как сообщалось ранее, из-за ураганного ветра в ночь с субботы на воскресенье в Херсонской области фиксировались обрывы линий электропередач и падение деревьев, обильные осадки привели к подтоплению территорий и жилых домов. 11 муниципальных округов были обесточены. Сильный ветер и выпадение осадков фиксировалось на территории всех освобожденных регионов Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Склад с топливом для ВСУ уничтожен под ОдессойАрсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской областиНа Днепре уничтожен десант ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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