https://crimea.ria.ru/20231119/uragan-ostavil-bez-sveta-polsotni-gorodov-i-sel-khersonskoy-oblasti-1132895047.html

Ураган оставил без света полсотни городов и сел Херсонской области

Ураган оставил без света полсотни городов и сел Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Ураган оставил без света полсотни городов и сел Херсонской области

В Херсонской области шквалистые порывы ветра стали причиной обрыва линий электропередачи и падения деревьев, обильные осадки подтопили улицы, дороги и... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T14:49

2023-11-19T14:49

2023-11-19T14:51

херсонская область

новости

погода

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

геническ

арабатская стрелка

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Херсонской области шквалистые порывы ветра стали причиной обрыва линий электропередачи и падения деревьев, обильные осадки подтопили улицы, дороги и набережные. На данный момент аварийные отключения энергоснабжения наблюдаются в 11 муниципальных округах региона, сообщает пресс-служба "Херсоноблэнерго".В восстановлении электроснабжения от "Херсоноблэнерго" задействованы 28 аварийных бригад, 36 единиц техники, 82 человека. Кроме того от МЧС России задействовано 17 человек и пять единиц техники.МЧС предупреждает о штормеВ региональном главке МЧС России предупредили о штормовом ветре с порывами до 25-30 м/с. Гражданам напомнили, что нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни. В случае чрезвычайных ситуаций незамедлительно звонить в службу 112.Ураган в Новой КаховкеУраганный ветер стал причиной обрыва линий электропередачи и падения деревьев. В настоящее время коммунальщики очищают дороги и тротуары, бригады энергетиков восстанавливают подачу электроэнергии потребителям.Уточняется, что приостановка связана с выполнением аварийно-ремонтных работ. Кроме того, в Новотроицком округе обесточены поселки Калиновка, Благовещенка, Захаровка, Заозерное, Маячка, Водославка, Н. Михайловка, Сивашовка, Садовое, Аверьяновка и Ковыльное.В Геническе подтоплены набережная и пляжВ Геническе из-за погодных условий также возникают перебои с подачей электричества. Кроме того, набережная и городской пляж оказались затоплены водами Азовского моря.В администрации муниципального округа предупредили, что проезд на Арабатскую Стрелку перекрыт из-за подтопления участка автодороги.В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноШтормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправаПерекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорог

херсонская область

геническ

арабатская стрелка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), геническ, арабатская стрелка, штормовое предупреждение