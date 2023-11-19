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Ураган оставил без света полсотни городов и сел Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Ураган оставил без света полсотни городов и сел Херсонской области
Ураган оставил без света полсотни городов и сел Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Ураган оставил без света полсотни городов и сел Херсонской области
В Херсонской области шквалистые порывы ветра стали причиной обрыва линий электропередачи и падения деревьев, обильные осадки подтопили улицы, дороги и... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T14:49
2023-11-19T14:51
херсонская область
новости
погода
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
геническ
арабатская стрелка
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Херсонской области шквалистые порывы ветра стали причиной обрыва линий электропередачи и падения деревьев, обильные осадки подтопили улицы, дороги и набережные. На данный момент аварийные отключения энергоснабжения наблюдаются в 11 муниципальных округах региона, сообщает пресс-служба "Херсоноблэнерго".В восстановлении электроснабжения от "Херсоноблэнерго" задействованы 28 аварийных бригад, 36 единиц техники, 82 человека. Кроме того от МЧС России задействовано 17 человек и пять единиц техники.МЧС предупреждает о штормеВ региональном главке МЧС России предупредили о штормовом ветре с порывами до 25-30 м/с. Гражданам напомнили, что нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни. В случае чрезвычайных ситуаций незамедлительно звонить в службу 112.Ураган в Новой КаховкеУраганный ветер стал причиной обрыва линий электропередачи и падения деревьев. В настоящее время коммунальщики очищают дороги и тротуары, бригады энергетиков восстанавливают подачу электроэнергии потребителям.Уточняется, что приостановка связана с выполнением аварийно-ремонтных работ. Кроме того, в Новотроицком округе обесточены поселки Калиновка, Благовещенка, Захаровка, Заозерное, Маячка, Водославка, Н. Михайловка, Сивашовка, Садовое, Аверьяновка и Ковыльное.В Геническе подтоплены набережная и пляжВ Геническе из-за погодных условий также возникают перебои с подачей электричества. Кроме того, набережная и городской пляж оказались затоплены водами Азовского моря.В администрации муниципального округа предупредили, что проезд на Арабатскую Стрелку перекрыт из-за подтопления участка автодороги.В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Черноморского района Крыма осталась без света и воды – что известноШтормовой ветер и двухметровые волны: как работает Керченская переправаПерекрыт проезд на Арабатскую Стрелку – подтоплена автодорог
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херсонская область, новости, погода, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), геническ, арабатская стрелка, штормовое предупреждение
Ураган оставил без света полсотни городов и сел Херсонской области

Более 50 городов и сел Херсонской области подтоплены и обесточены – что происходит

14:49 19.11.2023 (обновлено: 14:51 19.11.2023)
 
© Новокаховская правдаУраган оставил без света полсотни городов и сел Херсонской области
Ураган оставил без света полсотни городов и сел Херсонской области
© Новокаховская правда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Херсонской области шквалистые порывы ветра стали причиной обрыва линий электропередачи и падения деревьев, обильные осадки подтопили улицы, дороги и набережные. На данный момент аварийные отключения энергоснабжения наблюдаются в 11 муниципальных округах региона, сообщает пресс-служба "Херсоноблэнерго".
"56 населенных пунктов из 11 муниципальных округов Херсонщины частично обесточены. Общее количество отключенных абонентов уточняется", – говорится в сообщении Telegram-канала предприятия.
В восстановлении электроснабжения от "Херсоноблэнерго" задействованы 28 аварийных бригад, 36 единиц техники, 82 человека. Кроме того от МЧС России задействовано 17 человек и пять единиц техники.

МЧС предупреждает о шторме

В региональном главке МЧС России предупредили о штормовом ветре с порывами до 25-30 м/с. Гражданам напомнили, что нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни. В случае чрезвычайных ситуаций незамедлительно звонить в службу 112.

Ураган в Новой Каховке

Ураганный ветер стал причиной обрыва линий электропередачи и падения деревьев. В настоящее время коммунальщики очищают дороги и тротуары, бригады энергетиков восстанавливают подачу электроэнергии потребителям.

"В Новокаховском округе на 19 ноября приостановлена подача электроэнергии в селе Райское, Тополевка, Обрывка, Масловка, Песчаное, Новые Лагеря, а также в поселке Днепряны", – сообщает "Херсоноблэнерго".

Уточняется, что приостановка связана с выполнением аварийно-ремонтных работ. Кроме того, в Новотроицком округе обесточены поселки Калиновка, Благовещенка, Захаровка, Заозерное, Маячка, Водославка, Н. Михайловка, Сивашовка, Садовое, Аверьяновка и Ковыльное.

В Геническе подтоплены набережная и пляж

В Геническе из-за погодных условий также возникают перебои с подачей электричества. Кроме того, набережная и городской пляж оказались затоплены водами Азовского моря.
В администрации муниципального округа предупредили, что проезд на Арабатскую Стрелку перекрыт из-за подтопления участка автодороги.
В ночь на воскресенье в Крыму прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате в населенных пунктах республики фиксируются перебои в подаче света и воды, подъем воды в реках и подтопления низинных участков. Аварийные бригады устраняют последствия удара стихии.
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Херсонская областьНовостиПогодаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ГеническАрабатская стрелкаШтормовое предупреждение
 
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