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По делу о теракте арестован экс-сотрудник военной прокуратуры - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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По делу о теракте арестован экс-сотрудник военной прокуратуры
По делу о теракте арестован экс-сотрудник военной прокуратуры - РИА Новости Крым, 09.04.2024
По делу о теракте арестован экс-сотрудник военной прокуратуры
Бывший сотрудник военной прокуратуры, который планировал взорвать два административных здания в Тамбове, помещен под арест на два месяца. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T15:32
2024-04-09T15:32
новости
тамбов
антитеррор
суд
россия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
военная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Бывший сотрудник военной прокуратуры, который планировал взорвать два административных здания в Тамбове, помещен под арест на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебная система региона.Также уточнятся, что взорвать два административных здания в Тамбове фигуранту дела о теракте помешали сотрудники УФСБ, которые его задержали.Ранее сообщалось, что уголовные дела против организаторов террористических актов на транспортных объектах Крыма, были отправлены в суд. Обвиняемые создали целое террористическое сообщество.Начиная с февраля 2022 года по июнь 2023-го органы правопорядка неоднократно пресекали попытки покушения на руководящих работников в Крыму и на новых территориях РФ. Так, в первых числах мая в прошлом году в ФСБ заявили о задержании агентов главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко.Также члены преступной группы планировали теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, задержанные имели отношение к диверсии на ж/д путях в Бахчисарайском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Призывал к насилию над русскими: в Крыму задержали экстремиста27 терактов пресечены на задействованных в обеспечении СВО объектахХотел воевать против России: на Кубани задержали гражданина Израиля
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РИА Новости Крым
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новости, тамбов, антитеррор, суд, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), военная прокуратура
По делу о теракте арестован экс-сотрудник военной прокуратуры

Бывший сотрудник военной прокуратуры арестован по делу о теракте в Тамбове

15:32 09.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Бывший сотрудник военной прокуратуры, который планировал взорвать два административных здания в Тамбове, помещен под арест на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебная система региона.

"Ленинским районным судом Тамбова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 июня включительно 44-летнему гражданину РФ, жителю Тамбовской области, бывшему сотруднику военной прокуратуры, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления – в приготовлении к террористическому акту", – сказано в сообщении Telegram-канала пресс-службы.

Также уточнятся, что взорвать два административных здания в Тамбове фигуранту дела о теракте помешали сотрудники УФСБ, которые его задержали.
Ранее сообщалось, что уголовные дела против организаторов террористических актов на транспортных объектах Крыма, были отправлены в суд. Обвиняемые создали целое террористическое сообщество.
Начиная с февраля 2022 года по июнь 2023-го органы правопорядка неоднократно пресекали попытки покушения на руководящих работников в Крыму и на новых территориях РФ. Так, в первых числах мая в прошлом году в ФСБ заявили о задержании агентов главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко.
Также члены преступной группы планировали теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, задержанные имели отношение к диверсии на ж/д путях в Бахчисарайском районе.
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НовостиТамбовАнтитеррорСудРоссияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Военная прокуратура
 
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