https://crimea.ria.ru/20240411/dva-boevika-neytralizovany-v-nalchike-1136466880.html
Два боевика нейтрализованы в Нальчике – КТО завершена
Два боевика нейтрализованы в Нальчике – КТО завершена - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Два боевика нейтрализованы в Нальчике – КТО завершена
Два боевика нейтрализованы силовиками в процессе КТО в Нальчике, режим контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии отменен. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T10:26
2024-04-11T10:26
2024-04-11T10:28
кабардино-балкария
контртеррористическая операция (кто)
происшествия
национальный антитеррористический комитет (нак).
антитеррор
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136466667_0:3:816:463_1920x0_80_0_0_b0f43d08b5dad1d4e8b4f35a2eafbfab.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Два боевика нейтрализованы силовиками в процессе КТО в Нальчике, режим контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии отменен. Об этом со ссылкой на Национальный контртеррористический комитет пишет РИА Новости.По данным НАК, они планировали совершить диверсии и теракты на территории республики.Контртеррористическая операция в Кабардино-Балкарской Республике завершена, на месте боя обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы. Там работают взрывотехники ФСБ.Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет.Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.Режим КТО был введен в регионе утром 11 апреля на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Позже сообщалось, что спецназ ФСБ заблокировал боевиков на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
https://crimea.ria.ru/20240411/kto-v-nalchike-bandity-otkryli-ogon-po-silovikam-1136462369.html
кабардино-балкария
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136466667_5:7:613:463_1920x0_80_0_0_3159458962df770700b5f002e55db472.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабардино-балкария, контртеррористическая операция (кто), происшествия, национальный антитеррористический комитет (нак)., антитеррор, безопасность, новости
Два боевика нейтрализованы в Нальчике – КТО завершена
В Нальчике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы два боевика
10:26 11.04.2024 (обновлено: 10:28 11.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Два боевика нейтрализованы силовиками в процессе КТО в Нальчике, режим контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии отменен. Об этом со ссылкой на Национальный контртеррористический комитет пишет РИА Новости.
"В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов", — уточнили в ведомстве.
По данным НАК, они планировали совершить диверсии и теракты на территории республики.
"Уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики", — отметили в комитете.
Контртеррористическая операция в Кабардино-Балкарской Республике завершена, на месте боя обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы. Там работают взрывотехники ФСБ.
Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет.
Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Режим КТО был введен
в регионе утром 11 апреля на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Позже сообщалось, что спецназ ФСБ заблокировал боевиков
на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.