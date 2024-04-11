https://crimea.ria.ru/20240411/dva-boevika-neytralizovany-v-nalchike-1136466880.html

Два боевика нейтрализованы в Нальчике – КТО завершена

Два боевика нейтрализованы в Нальчике – КТО завершена - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Два боевика нейтрализованы в Нальчике – КТО завершена

Два боевика нейтрализованы силовиками в процессе КТО в Нальчике, режим контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии отменен. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T10:26

2024-04-11T10:26

2024-04-11T10:28

кабардино-балкария

контртеррористическая операция (кто)

происшествия

национальный антитеррористический комитет (нак).

антитеррор

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Два боевика нейтрализованы силовиками в процессе КТО в Нальчике, режим контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии отменен. Об этом со ссылкой на Национальный контртеррористический комитет пишет РИА Новости.По данным НАК, они планировали совершить диверсии и теракты на территории республики.Контртеррористическая операция в Кабардино-Балкарской Республике завершена, на месте боя обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы. Там работают взрывотехники ФСБ.Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет.Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.Режим КТО был введен в регионе утром 11 апреля на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Позже сообщалось, что спецназ ФСБ заблокировал боевиков на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

https://crimea.ria.ru/20240411/kto-v-nalchike-bandity-otkryli-ogon-po-silovikam-1136462369.html

кабардино-балкария

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкария, контртеррористическая операция (кто), происшествия, национальный антитеррористический комитет (нак)., антитеррор, безопасность, новости