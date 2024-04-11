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Два боевика нейтрализованы в Нальчике – КТО завершена - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Два боевика нейтрализованы в Нальчике – КТО завершена
Два боевика нейтрализованы в Нальчике – КТО завершена - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Два боевика нейтрализованы в Нальчике – КТО завершена
Два боевика нейтрализованы силовиками в процессе КТО в Нальчике, режим контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии отменен. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T10:26
2024-04-11T10:28
кабардино-балкария
контртеррористическая операция (кто)
происшествия
национальный антитеррористический комитет (нак).
антитеррор
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Два боевика нейтрализованы силовиками в процессе КТО в Нальчике, режим контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии отменен. Об этом со ссылкой на Национальный контртеррористический комитет пишет РИА Новости.По данным НАК, они планировали совершить диверсии и теракты на территории республики.Контртеррористическая операция в Кабардино-Балкарской Республике завершена, на месте боя обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы. Там работают взрывотехники ФСБ.Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет.Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.Режим КТО был введен в регионе утром 11 апреля на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Позже сообщалось, что спецназ ФСБ заблокировал боевиков на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
https://crimea.ria.ru/20240411/kto-v-nalchike-bandity-otkryli-ogon-po-silovikam-1136462369.html
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кабардино-балкария, контртеррористическая операция (кто), происшествия, национальный антитеррористический комитет (нак)., антитеррор, безопасность, новости
Два боевика нейтрализованы в Нальчике – КТО завершена

В Нальчике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы два боевика

10:26 11.04.2024 (обновлено: 10:28 11.04.2024)
 
Спецназ заблокировал боевиков на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик"
Спецназ заблокировал боевиков на территории садового товарищества Насып городского округа Нальчик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Два боевика нейтрализованы силовиками в процессе КТО в Нальчике, режим контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии отменен. Об этом со ссылкой на Национальный контртеррористический комитет пишет РИА Новости.
"В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов", — уточнили в ведомстве.
По данным НАК, они планировали совершить диверсии и теракты на территории республики.
"Уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики", — отметили в комитете.
Контртеррористическая операция в Кабардино-Балкарской Республике завершена, на месте боя обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы. Там работают взрывотехники ФСБ.
Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет.
Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Режим КТО был введен в регионе утром 11 апреля на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Позже сообщалось, что спецназ ФСБ заблокировал боевиков на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
11 апреля, 07:43
КТО в Нальчике: бандиты открыли огонь по силовикам
 
Кабардино-БалкарияКонтртеррористическая операция (КТО)ПроисшествияНациональный антитеррористический комитет (НАК).АнтитеррорБезопасностьНовости
 
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