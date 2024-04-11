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Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии
Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии
На территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии в четверг утром введен режим контртеррористической операции. Об этом со ссылкой на оперативный... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T06:34
2024-04-11T06:40
кабардино-балкария
происшествия
безопасность
контртеррористическая операция (кто)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. На территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии в четверг утром введен режим контртеррористической операции. Об этом со ссылкой на оперативный штаб региона пишет РИА Новости.Режим КТО действует н территориях садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна" и "Сосруко"."В период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений", — добавили в оперштабе.В конце марта Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал вооруженных людей в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим КТО. который отменили 31 марта.Во время проведения силовой операции задержали трех человек, планировавших теракты. У преступников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В жилых кварталах в Дагестане заблокированы боевики – введен режим КТОРежим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известноОсобый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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кабардино-балкария, происшествия, безопасность, контртеррористическая операция (кто), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, антитеррор
Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии

Режим КТО в четверг ввели на территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии

06:34 11.04.2024 (обновлено: 06:40 11.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. На территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии в четверг утром введен режим контртеррористической операции. Об этом со ссылкой на оперативный штаб региона пишет РИА Новости.
"Начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике принято решение о введении с 05 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики", - сказано в сообщении.
Режим КТО действует н территориях садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна" и "Сосруко".
"В период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений", — добавили в оперштабе.
В конце марта Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал вооруженных людей в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим КТО. который отменили 31 марта.
Во время проведения силовой операции задержали трех человек, планировавших теракты. У преступников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали, уточнили в ведомстве.
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Кабардино-БалкарияПроисшествияБезопасностьКонтртеррористическая операция (КТО)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиАнтитеррор
 
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