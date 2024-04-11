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Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии

Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии

На территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии в четверг утром введен режим контртеррористической операции. Об этом со ссылкой на оперативный... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T06:34

2024-04-11T06:34

2024-04-11T06:40

кабардино-балкария

происшествия

безопасность

контртеррористическая операция (кто)

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антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. На территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии в четверг утром введен режим контртеррористической операции. Об этом со ссылкой на оперативный штаб региона пишет РИА Новости.Режим КТО действует н территориях садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна" и "Сосруко"."В период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений", — добавили в оперштабе.В конце марта Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал вооруженных людей в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим КТО. который отменили 31 марта.Во время проведения силовой операции задержали трех человек, планировавших теракты. У преступников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали, уточнили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В жилых кварталах в Дагестане заблокированы боевики – введен режим КТОРежим контртеррористической операции введен в Белоруссии - что известноОсобый режим въезда в Крым – какое наказание грозит нарушителям

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкария, происшествия, безопасность, контртеррористическая операция (кто), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, антитеррор